Презентация книги о легендарном советском разведчике Юрии Дроздове
22 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги о легендарном советском разведчике Юрии Ивановиче Дроздове.
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Участники:
- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;
- генерал-лейтенант Михаил ПОГУДИН;
- генерал-майор Сергей ЯКОВЛЕВ;
- полковник Валерий ПОПОВ.
Генерал-майор Юрий Иванович Дроздов (1925 - 2017) вошёл в историю, прежде всего как руководитель нелегальной разведки - легендарного и таинственного Управления "С" Первого главного управления КГБ СССР. На эту должность он пришёл "громко", под автоматно-пулемётные очереди и разрывы гранат, т.к. первой операцией, которой он руководил, был штурм президентского дворца в столице Афганистана Кабуле 27 декабря 1979 года. Но почему именно начальник нелегальной разведки возглавил боевую операцию? И почему потом он сам вычеркнул свою фамилию из списка представленных к присвоению звания Героя Советского Союза участников штурма?
В ходе мероприятия соратники легенды советской разведки поделятся своими воспоминаниями, а также расскажут, о том, как создавалась книга, в которой подробно рассказывается обо всей интереснейшей биографии разведчика: участии в Великой Отечественной войне, сорокалетней службе в разведке, за время которой были не только большие успехи, но также ошибки и неудачи, о руководстве Управлением "С" и создании легендарного "Вымпела".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;
- генерал-лейтенант Михаил ПОГУДИН;
- генерал-майор Сергей ЯКОВЛЕВ;
- полковник Валерий ПОПОВ.
Генерал-майор Юрий Иванович Дроздов (1925 - 2017) вошёл в историю, прежде всего как руководитель нелегальной разведки - легендарного и таинственного Управления "С" Первого главного управления КГБ СССР. На эту должность он пришёл "громко", под автоматно-пулемётные очереди и разрывы гранат, т.к. первой операцией, которой он руководил, был штурм президентского дворца в столице Афганистана Кабуле 27 декабря 1979 года. Но почему именно начальник нелегальной разведки возглавил боевую операцию? И почему потом он сам вычеркнул свою фамилию из списка представленных к присвоению звания Героя Советского Союза участников штурма?
В ходе мероприятия соратники легенды советской разведки поделятся своими воспоминаниями, а также расскажут, о том, как создавалась книга, в которой подробно рассказывается обо всей интереснейшей биографии разведчика: участии в Великой Отечественной войне, сорокалетней службе в разведке, за время которой были не только большие успехи, но также ошибки и неудачи, о руководстве Управлением "С" и создании легендарного "Вымпела".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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