https://ria.ru/20201019/razvedchik-1580478568.html

Презентация книги о легендарном советском разведчике Юрии Дроздове

22 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги о легендарном советском разведчике Юрии Ивановиче Дроздове.

2020-10-19T13:50

2020-10-19T13:50

2020-10-19T13:50

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201022/952944719.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;<br>- генерал-лейтенант Михаил ПОГУДИН;<br>- генерал-майор Сергей ЯКОВЛЕВ;<br>- полковник Валерий ПОПОВ.<br><br>Генерал-майор Юрий Иванович Дроздов (1925 - 2017) вошёл в историю, прежде всего как руководитель нелегальной разведки - легендарного и таинственного Управления "С" Первого главного управления КГБ СССР. На эту должность он пришёл "громко", под автоматно-пулемётные очереди и разрывы гранат, т.к. первой операцией, которой он руководил, был штурм президентского дворца в столице Афганистана Кабуле 27 декабря 1979 года. Но почему именно начальник нелегальной разведки возглавил боевую операцию? И почему потом он сам вычеркнул свою фамилию из списка представленных к присвоению звания Героя Советского Союза участников штурма? <br>В ходе мероприятия соратники легенды советской разведки поделятся своими воспоминаниями, а также расскажут, о том, как создавалась книга, в которой подробно рассказывается обо всей интереснейшей биографии разведчика: участии в Великой Отечественной войне, сорокалетней службе в разведке, за время которой были не только большие успехи, но также ошибки и неудачи, о руководстве Управлением "С" и создании легендарного "Вымпела". <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы