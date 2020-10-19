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Презентация книги о легендарном советском разведчике Юрии Дроздове
22 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги о легендарном советском разведчике Юрии Ивановиче Дроздове.
2020-10-19T13:50
2020-10-19T13:50
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201022/952944719.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;<br>- генерал-лейтенант Михаил ПОГУДИН;<br>- генерал-майор Сергей ЯКОВЛЕВ;<br>- полковник Валерий ПОПОВ.<br><br>Генерал-майор Юрий Иванович Дроздов (1925 - 2017) вошёл в историю, прежде всего как руководитель нелегальной разведки - легендарного и таинственного Управления "С" Первого главного управления КГБ СССР. На эту должность он пришёл "громко", под автоматно-пулемётные очереди и разрывы гранат, т.к. первой операцией, которой он руководил, был штурм президентского дворца в столице Афганистана Кабуле 27 декабря 1979 года. Но почему именно начальник нелегальной разведки возглавил боевую операцию? И почему потом он сам вычеркнул свою фамилию из списка представленных к присвоению звания Героя Советского Союза участников штурма? <br>В ходе мероприятия соратники легенды советской разведки поделятся своими воспоминаниями, а также расскажут, о том, как создавалась книга, в которой подробно рассказывается обо всей интереснейшей биографии разведчика: участии в Великой Отечественной войне, сорокалетней службе в разведке, за время которой были не только большие успехи, но также ошибки и неудачи, о руководстве Управлением "С" и создании легендарного "Вымпела". <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация книги о легендарном советском разведчике Юрии Дроздове

13:50 19.10.2020
 
Читать ria.ru в
22 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию книги о легендарном советском разведчике Юрии Ивановиче Дроздове.
Задать вопрос

Участники:
- автор книги Александр БОНДАРЕНКО;
- генерал-лейтенант Михаил ПОГУДИН;
- генерал-майор Сергей ЯКОВЛЕВ;
- полковник Валерий ПОПОВ.

Генерал-майор Юрий Иванович Дроздов (1925 - 2017) вошёл в историю, прежде всего как руководитель нелегальной разведки - легендарного и таинственного Управления "С" Первого главного управления КГБ СССР. На эту должность он пришёл "громко", под автоматно-пулемётные очереди и разрывы гранат, т.к. первой операцией, которой он руководил, был штурм президентского дворца в столице Афганистана Кабуле 27 декабря 1979 года. Но почему именно начальник нелегальной разведки возглавил боевую операцию? И почему потом он сам вычеркнул свою фамилию из списка представленных к присвоению звания Героя Советского Союза участников штурма?
В ходе мероприятия соратники легенды советской разведки поделятся своими воспоминаниями, а также расскажут, о том, как создавалась книга, в которой подробно рассказывается обо всей интереснейшей биографии разведчика: участии в Великой Отечественной войне, сорокалетней службе в разведке, за время которой были не только большие успехи, но также ошибки и неудачи, о руководстве Управлением "С" и создании легендарного "Вымпела".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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