https://ria.ru/20201019/raskopki-1580467872.html

В Крыму нашли древнее поселение золотоордынской эпохи

Древнее поселение золотоордынской эпохи обнаружено в Ленинском районе восточной части Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:04

2020-10-19T13:04

2020-10-19T13:29

туризм

новости - туризм

открытия - риа наука

российская академия наук

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580467094_11:0:900:500_1400x0_80_0_0_8ab5859c7638b08816958745dd0d57ab.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Древнее поселение золотоордынской эпохи обнаружено в Ленинском районе восточной части Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Вадим Майко.Поселение обнаружено при строительстве водовода.По его словам, на сегодняшний день раскопана лишь небольшая часть поселения."Основная площадь поселения, к сожалению, не раскопана. Это все требует больших финансов, пока их нет", - подчеркнул Майко.

https://ria.ru/20200916/raskopki-1577304253.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, открытия - риа наука, российская академия наук, республика крым