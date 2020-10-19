В Крыму нашли древнее поселение золотоордынской эпохи
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Археологи обнаружили несколько древних поселений, среди которых поселение золотоордынской эпохи Аджи-Эль, на территории строящегося тракта водоподачи в Феодосию и Керчь. Место раскопок находится в районе села Новониколаевка в Ленинском районе Крыма. Проведенные работы позволили поставить найденные объекты на государственный учет, рассказал Крыминформу археолог Алексей Куликов. ⠀ «Аджи-Эль Южное-1 – 4 400 квадратных метров было раскопано. Изначально по трассе строящегося водопровода была проведена масштабная разведка. Были выявлены признаки поселения. Эти признаки потом проверялись, чтобы поставить на государственный учет», – отметил он. ⠀ По словам доктора исторических наук, профессора Института археологии Крыма РАН Александра Кислого, на этой местности археологи работали с 1970-х годов, однако серьезные находки удалось сделать только во время строительства водопровода. «Мы работали в той местности в 1970-х годах и спрашивали местное население, потому что нигде тогда на картах мы не могли прочитать, что это Аджи-Эль. Но нам сказали местные люди, которые знали название. «Эль» зачастую переводится как деревня, а «аджи» трансформировано как «хаджи» – как паломник или поклоняющийся и прочие синонимы. Возможно, это селение лежало на паломническом пути», – пояснил ученый. ⠀ На территории поселения Аджи-Эль были обнаружены и изучены так называемые хозяйственные ямы, которые позволяют сделать вывод о присутствии здесь населенного пункта в период Золотой Орды (XIV– XV вв.). «Для ям золотоордынского периода характерно присутствие костей, а не керамики. 80% кости крупного и мелкого рогатого скота, а также собак. Собаки расчленены, сварены. Это не какое-то ритуальное убийство, а они были съедены», – рассказал Куликов. ⠀ В процессе изучения поселения Аджи-Эль было обнаружено еще несколько поселений эпохи бронзового века (3000 – 1200 гг. до н.э.). Недалеко найден некрополь и курган. ⠀ В настоящее время археологические работы на территории обнаруженных поселений завершены. ⠀ Строительство тракта водоподачи в Феодосию и Керчь ведется в рамках Федеральной целевой программы ⠀ #Крым #Крыминформ #археологи #поселение #раскопки #водопровод