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В Крыму нашли древнее поселение золотоордынской эпохи
Древнее поселение золотоордынской эпохи обнаружено в Ленинском районе восточной части Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:04
2020-10-19T13:29
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российская академия наук
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Древнее поселение золотоордынской эпохи обнаружено в Ленинском районе восточной части Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Вадим Майко.Поселение обнаружено при строительстве водовода.По его словам, на сегодняшний день раскопана лишь небольшая часть поселения."Основная площадь поселения, к сожалению, не раскопана. Это все требует больших финансов, пока их нет", - подчеркнул Майко.
https://ria.ru/20200916/raskopki-1577304253.html
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туризм, новости - туризм, открытия - риа наука, российская академия наук, республика крым

В Крыму нашли древнее поселение золотоордынской эпохи

13:04 19.10.2020 (обновлено: 13:29 19.10.2020)
 
© Фото : Информационное агентство "Крыминформ" Раскопки на территории строящегося тракта водоподачи в Феодосию и Керчь
Раскопки на территории строящегося тракта водоподачи в Феодосию и Керчь - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Информационное агентство "Крыминформ"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Древнее поселение золотоордынской эпохи обнаружено в Ленинском районе восточной части Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
Поселение обнаружено при строительстве водовода.
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Археологи обнаружили несколько древних поселений, среди которых поселение золотоордынской эпохи Аджи-Эль, на территории строящегося тракта водоподачи в Феодосию и Керчь. Место раскопок находится в районе села Новониколаевка в Ленинском районе Крыма. Проведенные работы позволили поставить найденные объекты на государственный учет, рассказал Крыминформу археолог Алексей Куликов. ⠀ «Аджи-Эль Южное-1 – 4 400 квадратных метров было раскопано. Изначально по трассе строящегося водопровода была проведена масштабная разведка. Были выявлены признаки поселения. Эти признаки потом проверялись, чтобы поставить на государственный учет», – отметил он. ⠀ По словам доктора исторических наук, профессора Института археологии Крыма РАН Александра Кислого, на этой местности археологи работали с 1970-х годов, однако серьезные находки удалось сделать только во время строительства водопровода. «Мы работали в той местности в 1970-х годах и спрашивали местное население, потому что нигде тогда на картах мы не могли прочитать, что это Аджи-Эль. Но нам сказали местные люди, которые знали название. «Эль» зачастую переводится как деревня, а «аджи» трансформировано как «хаджи» – как паломник или поклоняющийся и прочие синонимы. Возможно, это селение лежало на паломническом пути», – пояснил ученый. ⠀ На территории поселения Аджи-Эль были обнаружены и изучены так называемые хозяйственные ямы, которые позволяют сделать вывод о присутствии здесь населенного пункта в период Золотой Орды (XIV– XV вв.). «Для ям золотоордынского периода характерно присутствие костей, а не керамики. 80% кости крупного и мелкого рогатого скота, а также собак. Собаки расчленены, сварены. Это не какое-то ритуальное убийство, а они были съедены», – рассказал Куликов. ⠀ В процессе изучения поселения Аджи-Эль было обнаружено еще несколько поселений эпохи бронзового века (3000 – 1200 гг. до н.э.). Недалеко найден некрополь и курган. ⠀ В настоящее время археологические работы на территории обнаруженных поселений завершены. ⠀ Строительство тракта водоподачи в Феодосию и Керчь ведется в рамках Федеральной целевой программы ⠀ #Крым #Крыминформ #археологи #поселение #раскопки #водопровод

Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram)

"Обнаружено поселение Крымского ханства Аджи-Эль неподалеку от села Новониколаевка. Это достаточно большое поселение. Возникло оно, вероятнее всего, в середине XIV века и существовало до конца XVIII века. Найдены самые разнообразные материалы, в том числе монеты", - сказал РИА Новости Майко.
По его словам, на сегодняшний день раскопана лишь небольшая часть поселения.
"Основная площадь поселения, к сожалению, не раскопана. Это все требует больших финансов, пока их нет", - подчеркнул Майко.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 10:40РИА Наука
Археологи нашли ряд позднескифских склепов в Крыму
 
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