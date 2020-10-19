СМИ: британский подводник хотел пьяным произвести выгрузку ядерных ракет
© Flickr / Defence ImagesПодводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, явился пьяным на их выгрузку и был отстранен от службы, сообщает газета Sun со ссылкой на информированные источники.
Инцидент произошел, когда субмарина королевских ВМС Vigilant стояла в доке американской базы "Кингз-Бей" в штате Джорджия.
Британским морякам предстояло выгрузить 16 ракет Trident, каждая из которых несет три ядерные боеголовки. Сообщается, что лейтенант-коммандер Лен Лув, который должен был принять командование системой, появился на борту подлодки в нетрезвом состоянии и также принес с собой жареную курицу.
"Он был не в состоянии нести ответственность за ядерное оружие. Офицер, которого он был должен сменить, понял, что такого не должно быть. Не оставалось другого выбора, кроме оповещения вышестоящего командования", - сообщил источник.
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Провинившийся офицер был отправлен на базу в Шотландию, к которой приписано подлодка, в отношении него начато расследование.
Это не первый скандал вокруг субмарины Vigilant. Ее предыдущий капитан и старший помощник лишились должностей за связи со служившими на ее борту женщинами. Еще девять членов экипажа были уволены за употребление наркотиков.
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