https://ria.ru/20201019/raketa-1580460450.html

СМИ: британский подводник хотел пьяным произвести выгрузку ядерных ракет

Британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, явился пьяным на их выгрузку и был отстранен от службы, сообщает газета Sun со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:31

2020-10-19T12:31

2020-10-19T12:31

sun

шотландия

джорджия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, явился пьяным на их выгрузку и был отстранен от службы, сообщает газета <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">Sun </a>со ссылкой на информированные источники.Инцидент произошел, когда субмарина королевских ВМС Vigilant стояла в доке американской базы "Кингз-Бей" в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofGeorgia/" target="_blank" data-auto="true">Джорджия</a>.Британским морякам предстояло выгрузить 16 ракет Trident, каждая из которых несет три ядерные боеголовки. Сообщается, что лейтенант-коммандер Лен Лув, который должен был принять командование системой, появился на борту подлодки в нетрезвом состоянии и также принес с собой жареную курицу.Провинившийся офицер был отправлен на базу в <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландию</a>, к которой приписано подлодка, в отношении него начато расследование.Это не первый скандал вокруг субмарины Vigilant. Ее предыдущий капитан и старший помощник лишились должностей за связи со служившими на ее борту женщинами. Еще девять членов экипажа были уволены за употребление наркотиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575413855.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/burevestnik-1577228265.html

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шотландия

джорджия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sun, шотландия, джорджия, безопасность, в мире