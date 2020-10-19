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СМИ: британский подводник хотел пьяным произвести выгрузку ядерных ракет
Британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, явился пьяным на их выгрузку и был отстранен от службы, сообщает газета Sun со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:31
2020-10-19T12:31
sun
шотландия
джорджия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, явился пьяным на их выгрузку и был отстранен от службы, сообщает газета <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">Sun </a>со ссылкой на информированные источники.Инцидент произошел, когда субмарина королевских ВМС Vigilant стояла в доке американской базы "Кингз-Бей" в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofGeorgia/" target="_blank" data-auto="true">Джорджия</a>.Британским морякам предстояло выгрузить 16 ракет Trident, каждая из которых несет три ядерные боеголовки. Сообщается, что лейтенант-коммандер Лен Лув, который должен был принять командование системой, появился на борту подлодки в нетрезвом состоянии и также принес с собой жареную курицу.Провинившийся офицер был отправлен на базу в <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландию</a>, к которой приписано подлодка, в отношении него начато расследование.Это не первый скандал вокруг субмарины Vigilant. Ее предыдущий капитан и старший помощник лишились должностей за связи со служившими на ее борту женщинами. Еще девять членов экипажа были уволены за употребление наркотиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575413855.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/burevestnik-1577228265.html
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sun, шотландия, джорджия, безопасность, в мире

СМИ: британский подводник хотел пьяным произвести выгрузку ядерных ракет

12:31 19.10.2020
 
© Flickr / Defence ImagesПодводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Flickr / Defence Images
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, явился пьяным на их выгрузку и был отстранен от службы, сообщает газета Sun со ссылкой на информированные источники.
Инцидент произошел, когда субмарина королевских ВМС Vigilant стояла в доке американской базы "Кингз-Бей" в штате Джорджия.
Британским морякам предстояло выгрузить 16 ракет Trident, каждая из которых несет три ядерные боеголовки. Сообщается, что лейтенант-коммандер Лен Лув, который должен был принять командование системой, появился на борту подлодки в нетрезвом состоянии и также принес с собой жареную курицу.
"Он был не в состоянии нести ответственность за ядерное оружие. Офицер, которого он был должен сменить, понял, что такого не должно быть. Не оставалось другого выбора, кроме оповещения вышестоящего командования", - сообщил источник.
Выйдут янки из тумана. США развернут ядерные ракеты на море - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 17:55Акценты
Выйдут янки из тумана. США развернут ядерные ракеты на мореКонцепция малых ядерных зарядов – это находка США, которой они гордятся как своей тактической уловкой. У нас, конечно, тоже есть нечто в малых дозах полезное в любом количестве, но только по праздникам, потому что это водка.
Провинившийся офицер был отправлен на базу в Шотландию, к которой приписано подлодка, в отношении него начато расследование.
Это не первый скандал вокруг субмарины Vigilant. Ее предыдущий капитан и старший помощник лишились должностей за связи со служившими на ее борту женщинами. Еще девять членов экипажа были уволены за употребление наркотиков.
Сборка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:01Сказано в эфире
У страха глаза велики? Почему в Британии испугались ракеты "Буревестник"В Британии заявили об опасности новой российской ракеты "Буревестник", которая "может находиться в атмосфере много лет подряд". Комментарии военных экспертов на этот счет – в материале радио Sputnik.
 
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