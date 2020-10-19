В России приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты
03:03 19.10.2020 (обновлено: 09:21 19.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей в одном из цехов РКЦ "Прогресс" в Самаре
Сборка ракет-носителей в одном из цехов РКЦ "Прогресс" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе "Амур-СПГ", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
В начале октября стало известно о подписании контракта на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года, он обошелся "Роскосмосу" в 407 миллионов рублей.
В августе гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что планируется создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.
Предполагается, что ракета среднего класса будет двухступенчатой. С космодрома Восточный она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.
Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.
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