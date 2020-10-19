Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201019/raketa-1580408968.html
В России приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты
Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе "Амур-СПГ", сообщил РИА... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T03:03
2020-10-19T09:21
хочу стать космонавтом
россия
ркц "прогресс"
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151853/68/1518536883_0:0:2972:1673_1400x0_80_0_0_63be25690f69bdd327960a5ea0e34ec5.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Самарский ракетно-космический центр "<a href="http://ria.ru/organization_RKC_Progress/" target="_blank">Прогресс</a>" приступил к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе "Амур-СПГ", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.В начале октября стало известно о подписании контракта на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года, он обошелся "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосу</a>" в 407 миллионов рублей.В августе гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что планируется создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.Предполагается, что ракета среднего класса будет двухступенчатой. С космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации. Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.
https://ria.ru/20200910/kitay-1577026457.html
Пока что у нас только дедушка многоразовый.
57
Мой сын фломастерами уже давно нарисовал эскиз ракеты. Так что обращайтесь.)
29
23
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151853/68/1518536883_206:0:2938:2048_1400x0_80_0_0_d4bd1b404629295b90337c3cf85aee23.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ркц "прогресс", космос - риа наука, роскосмос

В России приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты

03:03 19.10.2020 (обновлено: 09:21 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей в одном из цехов РКЦ "Прогресс" в Самаре
Сборка ракет-носителей в одном из цехов РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Сборка ракет-носителей в одном из цехов РКЦ "Прогресс" в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе "Амур-СПГ", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
В начале октября стало известно о подписании контракта на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года, он обошелся "Роскосмосу" в 407 миллионов рублей.
В августе гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что планируется создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.
Предполагается, что ракета среднего класса будет двухступенчатой. С космодрома Восточный она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации.
Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 12:05
Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект
 
Обсудить23
Хочу стать космонавтомРоссияРКЦ "Прогресс"Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38Собянин назвал оптимальную стратегию в борьбе с коронавирусом
09:36Москва — одна из первых по числу тестов в мире, заявил Собянин
09:35Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
09:33Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом
09:26СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии
09:22В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19
09:20В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
09:19Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ
09:18В Армении заявили о танковой атаке Азербайджана в Карабахе в воскресенье
09:17В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
09:16Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусом удается взять под контроль
09:14Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
09:10Собянин оценил возможность введения комендантского часа в Москве
09:07В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса
09:05На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
09:04Умер писатель Владимир Шпаков
09:01Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
09:00Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом
08:59Все школы Забайкалья переводят на удаленку
08:58В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона
Лента новостейМолния