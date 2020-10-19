https://ria.ru/20201019/raketa-1580408968.html

В России приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" приступил к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе "Амур-СПГ", сообщил РИА... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T03:03

2020-10-19T03:03

2020-10-19T09:21

хочу стать космонавтом

россия

ркц "прогресс"

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Самарский ракетно-космический центр "<a href="http://ria.ru/organization_RKC_Progress/" target="_blank">Прогресс</a>" приступил к эскизному проектированию многоразовой ракеты на сжиженном природном газе "Амур-СПГ", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.В начале октября стало известно о подписании контракта на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года, он обошелся "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосу</a>" в 407 миллионов рублей.В августе гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что планируется создать ракету-носитель "Союз-СПГ" с многоразовой первой ступенью, которая превзойдет Falcon 9 от SpaceX по расчетному количеству пусков.Предполагается, что ракета среднего класса будет двухступенчатой. С космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a> она сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени. Стоимость пуска составит 22-35 миллионов долларов в зависимости от конфигурации. Стартовый комплекс для "Амура-СПГ" на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

https://ria.ru/20200910/kitay-1577026457.html

Лысый Кучерявый Пока что у нас только дедушка многоразовый. 57

Просто Василий. Мой сын фломастерами уже давно нарисовал эскиз ракеты. Так что обращайтесь.) 29

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ркц "прогресс", космос - риа наука, роскосмос