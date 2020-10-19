https://ria.ru/20201019/rabota-1580419499.html

В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы

Через несколько дней в Москве начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:20

2020-10-19T09:20

2020-10-19T09:20

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Через несколько дней в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank">блоге</a> в понедельник.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество