https://ria.ru/20201019/rabota-1580419499.html
В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
Через несколько дней в Москве начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:20
2020-10-19T09:20
2020-10-19T09:20
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Через несколько дней в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank">блоге</a> в понедельник.
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество