https://ria.ru/20201019/qr-kod-1580435913.html

В Москве кафе и рестораны уже могут подключиться к системе QR-кодов

Кафе и рестораны в Москве могут уже сейчас добровольно подключиться к системе чек-инов (QR-кодов для регистрации посетителей), сообщил руководитель городского... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:49

2020-10-19T10:49

2020-10-19T10:49

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Кафе и рестораны в Москве могут уже сейчас добровольно подключиться к системе чек-инов (QR-кодов для регистрации посетителей), сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Согласно указу мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. Система заработает в понедельник в 12.00, проходить ее при входе в столичные бары сотрудникам и посетителям нужно в любое время суток, в том числе днем. Ранее Немерюк сообщил РИА Новости, что QR-коды для регистрации посетителей уже получили более 500 заведений <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Также Немерюк отметил, что непродовольственные магазины и салоны красоты также заявили о готовности выполнять такие требования.Руководитель департамента напомнил, что за несоблюдение требований указа мера предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/qr-kod-1580428526.html

Наталья Лобова "Хороший" подход. Магазины, салоны, рестораны - все согласны. А людей спросили? Такая "наивная" статейка, типа магазин согласился. Горько читать. 13

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество