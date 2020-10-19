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В Москве кафе и рестораны уже могут подключиться к системе QR-кодов
Кафе и рестораны в Москве могут уже сейчас добровольно подключиться к системе чек-инов (QR-кодов для регистрации посетителей), сообщил руководитель городского... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:49
2020-10-19T10:49
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Кафе и рестораны в Москве могут уже сейчас добровольно подключиться к системе чек-инов (QR-кодов для регистрации посетителей), сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Согласно указу мэра Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. Система заработает в понедельник в 12.00, проходить ее при входе в столичные бары сотрудникам и посетителям нужно в любое время суток, в том числе днем. Ранее Немерюк сообщил РИА Новости, что QR-коды для регистрации посетителей уже получили более 500 заведений <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Также Немерюк отметил, что непродовольственные магазины и салоны красоты также заявили о готовности выполнять такие требования.Руководитель департамента напомнил, что за несоблюдение требований указа мера предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/qr-kod-1580428526.html
"Хороший" подход. Магазины, салоны, рестораны - все согласны. А людей спросили? Такая "наивная" статейка, типа магазин согласился. Горько читать.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество

В Москве кафе и рестораны уже могут подключиться к системе QR-кодов

10:49 19.10.2020
 
© Фото : сайт ресторана "Harvest"Интерьер ресторана "Harvest" в Санкт-Петербурге
Интерьер ресторана Harvest в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : сайт ресторана "Harvest"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кафе и рестораны в Москве могут уже сейчас добровольно подключиться к системе чек-инов (QR-кодов для регистрации посетителей), сообщил руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС. Система заработает в понедельник в 12.00, проходить ее при входе в столичные бары сотрудникам и посетителям нужно в любое время суток, в том числе днем. Ранее Немерюк сообщил РИА Новости, что QR-коды для регистрации посетителей уже получили более 500 заведений Москвы.
"Да, совершенно спокойно они могут это сделать. Уже сейчас среди 500 заведений, которые получили коды, там есть рестораны и кафе", - сказал Немерюк в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому, которое размещено в Instagram предпринимателя, отвечая на вопрос, могут ли рестораторы уже подключаться к системе.
Также Немерюк отметил, что непродовольственные магазины и салоны красоты также заявили о готовности выполнять такие требования.
Руководитель департамента напомнил, что за несоблюдение требований указа мера предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
Ночной клуб - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 10:13Распространение нового коронавируса
В Москве более 500 ночных заведений получили QR-коды для посетителей
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
 
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