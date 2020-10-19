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В Москве более 500 ночных заведений получили QR-коды для посетителей
Более 500 ночных заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил РИА Новости в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:13
2020-10-19T10:14
алексей немерюк
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Более 500 ночных заведений <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> получили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил РИА Новости в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс.Как уточнили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, система регистрации для входа в ночные заведения заработает в понедельник в 12.00, проходить ее при входе в столичные бары сотрудникам и посетителям нужно в любое время суток, в том числе днем.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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алексей немерюк, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве более 500 ночных заведений получили QR-коды для посетителей

10:13 19.10.2020 (обновлено: 10:14 19.10.2020)
 
© Fotolia / Anatoly VartanovНочной клуб
Ночной клуб - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Fotolia / Anatoly Vartanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 500 ночных заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил РИА Новости в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Более 500", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос, сколько ночных заведений получили QR-коды.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс.
Как уточнили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, система регистрации для входа в ночные заведения заработает в понедельник в 12.00, проходить ее при входе в столичные бары сотрудникам и посетителям нужно в любое время суток, в том числе днем.
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