https://ria.ru/20201019/qr-kod-1580428526.html

В Москве более 500 ночных заведений получили QR-коды для посетителей

Более 500 ночных заведений Москвы получили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил РИА Новости в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:13

2020-10-19T10:13

2020-10-19T10:14

алексей немерюк

сергей собянин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Более 500 ночных заведений <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> получили QR-коды для регистрации посетителей, сообщил РИА Новости в понедельник глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по смс.Как уточнили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, система регистрации для входа в ночные заведения заработает в понедельник в 12.00, проходить ее при входе в столичные бары сотрудникам и посетителям нужно в любое время суток, в том числе днем.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580417990.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей немерюк, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество