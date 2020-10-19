https://ria.ru/20201019/pushkina-1580538262.html
Пушкина обратилась в ГП из-за принудительной стерилизации женщин на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с "вопиющей" ситуацией в Уктусском... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:45
2020-10-19T18:45
2020-10-19T18:45
оксана пушкина
госдума рф
генеральная прокуратура рф
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Зампредседателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> обратилась в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> РФ в связи с "вопиющей" ситуацией в Уктусском пансионате в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>.Ранее Telegram-каналы сообщили, что пациенток Уктусского пансионата якобы насильно отправляли на стерилизацию. Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей, отмечает канал. Руководитель пансионата Ирина Верхоланцева ранее сообщила, что стерилизация была проведена 15 пациенткам, из них четыре были недееспособны, все прошли ее добровольно.Она уточнила, что ситуацией в пансионате занимается уполномоченный по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> Татьяна Мерзлякова."Это один из лучших омбудсменов страны. Поэтому я уверена, что она доведет дело до конца и во всем разберется. Мы с ней всегда на связи", - рассказала депутат ГД.
https://ria.ru/20201019/sterilizatsiya-1580422017.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана пушкина, госдума рф, генеральная прокуратура рф, свердловская область, екатеринбург, происшествия