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https://ria.ru/20201019/pushkina-1580538262.html
Пушкина обратилась в ГП из-за принудительной стерилизации женщин на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с "вопиющей" ситуацией в Уктусском... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:45
2020-10-19T18:45
оксана пушкина
госдума рф
генеральная прокуратура рф
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Зампредседателя комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> обратилась в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> РФ в связи с "вопиющей" ситуацией в Уктусском пансионате в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>.Ранее Telegram-каналы сообщили, что пациенток Уктусского пансионата якобы насильно отправляли на стерилизацию. Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей, отмечает канал. Руководитель пансионата Ирина Верхоланцева ранее сообщила, что стерилизация была проведена 15 пациенткам, из них четыре были недееспособны, все прошли ее добровольно.Она уточнила, что ситуацией в пансионате занимается уполномоченный по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> Татьяна Мерзлякова."Это один из лучших омбудсменов страны. Поэтому я уверена, что она доведет дело до конца и во всем разберется. Мы с ней всегда на связи", - рассказала депутат ГД.
https://ria.ru/20201019/sterilizatsiya-1580422017.html
свердловская область
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оксана пушкина, госдума рф, генеральная прокуратура рф, свердловская область, екатеринбург, происшествия

Пушкина обратилась в ГП из-за принудительной стерилизации женщин на Урале

18:45 19.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с "вопиющей" ситуацией в Уктусском пансионате в Екатеринбурге.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что пациенток Уктусского пансионата якобы насильно отправляли на стерилизацию. Руководство заставляло женщин пройти эту процедуру, потому что в пансионате нельзя было держать детей, отмечает канал. Руководитель пансионата Ирина Верхоланцева ранее сообщила, что стерилизация была проведена 15 пациенткам, из них четыре были недееспособны, все прошли ее добровольно.

"Ситуация с принудительной стерилизацией женщин в Уктусском пансионате вопиющая! В свою очередь я сделала запрос в Генеральную прокуратуру РФ и держу эту ситуацию на контроле", - сообщила РИА Новости Пушкина.

Она уточнила, что ситуацией в пансионате занимается уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
"Это один из лучших омбудсменов страны. Поэтому я уверена, что она доведет дело до конца и во всем разберется. Мы с ней всегда на связи", - рассказала депутат ГД.
Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
 
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Оксана ПушкинаГосдума РФГенеральная прокуратура РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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