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СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет "обстреливать... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T00:34
2020-10-19T00:36
россия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет "обстреливать Москву", пишет издание <a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a>.Журнал допускает, что с появлением SLRC в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана".О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризоне</a> — до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со "стратегических" позиций, недосягаемых для ответного удара.Потенциальные цели новой сверхдальнобойной пушки, по мнению экспертов, — объекты в России или <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>. Не исключено, что американцы разместят суперорудия в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтике</a> или Корее.По словам военного эксперта <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Leonkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Леонкова</a>, проект SLRC — не что иное, как попытка создать некий максимально дешевый аналог российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" и "Точка-У". Стоящая на вооружении армии США бикалиберная установка на базе системы залпового огня HIMARS заметно уступает им по дальности и точности.
https://ria.ru/20201003/ssha-1578117583.html
Зато у нас Силуанов и Ко сокращают расходы на вооружение,медицину и образование.Когда Путин говорит что нужно увеличивать финансирование по этим направлениям.Ну конечно зачем Силуанову кормить свою армию,он готов кормить чужую! Образованные специалисты им похоже вообще ненужны,им нужны только потребители.
122
Я знал, что в штатах полно наркманов, но не до такой же степени, господа 🤐
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, сша, в мире

СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"

00:34 19.10.2020 (обновлено: 00:36 19.10.2020)
 
© Фото : U.S. Navy/ PH1 Jeff HiltonЗалп орудий "Айовы"
Залп орудий Айовы - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : U.S. Navy/ PH1 Jeff Hilton
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет "обстреливать Москву", пишет издание Popular Mechanics.
Журнал допускает, что с появлением SLRC в США может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана".
"Из Северного моря "Монтана" могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна "Монтанa" в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане "Монтана", находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай", — пишет издание.
О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в Аризоне — до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со "стратегических" позиций, недосягаемых для ответного удара.
Потенциальные цели новой сверхдальнобойной пушки, по мнению экспертов, — объекты в России или Китае. Не исключено, что американцы разместят суперорудия в Польше, Прибалтике или Корее.
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 08:00
"Искандеры" по-американски: в США придумали, чем ответить России
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, проект SLRC — не что иное, как попытка создать некий максимально дешевый аналог российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" и "Точка-У". Стоящая на вооружении армии США бикалиберная установка на базе системы залпового огня HIMARS заметно уступает им по дальности и точности.
 
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