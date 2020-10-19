https://ria.ru/20201019/pushka-1580404818.html

СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"

Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет "обстреливать... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T00:34

2020-10-19T00:34

2020-10-19T00:36

россия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет "обстреливать Москву", пишет издание <a href="https://www.popularmechanics.com/" target="_blank">Popular Mechanics</a>.Журнал допускает, что с появлением SLRC в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана".О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в <a href="http://ria.ru/location_StateofArizona/" target="_blank" data-auto="true">Аризоне</a> — до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со "стратегических" позиций, недосягаемых для ответного удара.Потенциальные цели новой сверхдальнобойной пушки, по мнению экспертов, — объекты в России или <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>. Не исключено, что американцы разместят суперорудия в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pribaltika/" target="_blank" data-auto="true">Прибалтике</a> или Корее.По словам военного эксперта <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Leonkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Леонкова</a>, проект SLRC — не что иное, как попытка создать некий максимально дешевый аналог российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" и "Точка-У". Стоящая на вооружении армии США бикалиберная установка на базе системы залпового огня HIMARS заметно уступает им по дальности и точности.

https://ria.ru/20201003/ssha-1578117583.html

Яна Городецкая Зато у нас Силуанов и Ко сокращают расходы на вооружение,медицину и образование.Когда Путин говорит что нужно увеличивать финансирование по этим направлениям.Ну конечно зачем Силуанову кормить свою армию,он готов кормить чужую! Образованные специалисты им похоже вообще ненужны,им нужны только потребители. 122

Ден Валерьевич Я знал, что в штатах полно наркманов, но не до такой же степени, господа 🤐 118

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире