СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:34 19.10.2020 (обновлено: 00:36 19.10.2020)
© Фото : U.S. Navy/ PH1 Jeff HiltonЗалп орудий "Айовы"
© Фото : U.S. Navy/ PH1 Jeff Hilton
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Стратегическая сверхдальнобойная пушка Strategic Long Range Cannon (SLRC), которую готовится принять на вооружение американская армия, сможет "обстреливать Москву", пишет издание Popular Mechanics.
Журнал допускает, что с появлением SLRC в США может возродиться класс кораблей, аналогичный так и не построенным в годы Второй мировой войны линкорам типа "Монтана".
"Из Северного моря "Монтана" могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна "Монтанa" в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане "Монтана", находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай", — пишет издание.
О проекте перспективного орудия Strategic Long Range Cannon (SLRC) стало известно в 2019-м. Прототип разместили на военном полигоне Юма в Аризоне — до 2023-го здесь проведут серию испытаний. С помощью суперпушек американские военные намерены пробивать бреши в обороне противника для беспрепятственного продвижения наземных сил. Огонь предполагается вести со "стратегических" позиций, недосягаемых для ответного удара.
Потенциальные цели новой сверхдальнобойной пушки, по мнению экспертов, — объекты в России или Китае. Не исключено, что американцы разместят суперорудия в Польше, Прибалтике или Корее.
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По словам военного эксперта Алексея Леонкова, проект SLRC — не что иное, как попытка создать некий максимально дешевый аналог российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" и "Точка-У". Стоящая на вооружении армии США бикалиберная установка на базе системы залпового огня HIMARS заметно уступает им по дальности и точности.