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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201019/protesty-1580458209.html
МВД Белоруссии сообщило о 280 задержанных на протестах в воскресенье
Двести восемьдесят человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщила в понедельник пресс-служба МВД... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:21
2020-10-19T12:21
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Двести восемьдесят человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в Минске. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.Порядка 8 тысяч человек приняли участие в 16 несанкционированных протестных акциях, которые прошли в воскресенье в различных районах Белоруссии, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова."Вчера, 18 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - написала Чемоданова в своем Telegram-канале.По ее информации, набольшее число протестующих было зафиксировано в столице республике Минске. В частности, по данным МВД, в районе улицы Октябрьской днем собрались разрозненные группы граждан, которые затем проследовали в направлении Партизанского проспекта и заблокировали на нем движение транспорта.Она добавила, что в Минске отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались "наиболее рьяные" участники беспорядков, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201018/uscherb-1580388847.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/belorussiya-1580190368.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/tikhanovskaya-delo-1580096222.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии сообщило о 280 задержанных на протестах в воскресенье

12:21 19.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Двести восемьдесят человек были задержаны во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в Минске. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.
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"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан, из них в Минске – 215. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Порядка 8 тысяч человек приняли участие в 16 несанкционированных протестных акциях, которые прошли в воскресенье в различных районах Белоруссии, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.
"Вчера, 18 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - написала Чемоданова в своем Telegram-канале.
По ее информации, набольшее число протестующих было зафиксировано в столице республике Минске. В частности, по данным МВД, в районе улицы Октябрьской днем собрались разрозненные группы граждан, которые затем проследовали в направлении Партизанского проспекта и заблокировали на нем движение транспорта.
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"В 16.10 (время совпадает с мск) сотрудниками ОВД и внутренних войск МВД движение митингующих было блокировано. В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно 7 тысяч человек. Около 18.00 в районе перекрестка проспекта Рокоссовского и улицы Малинина несанкционированная акция завершилась", - сообщила Чемоданова.
Она добавила, что в Минске отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались "наиболее рьяные" участники беспорядков, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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