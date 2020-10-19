Белорусские ветераны выступили против перемен "через улицу"
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Представители "Белорусского союза офицеров" и "Белорусского общественного объединения ветеранов" обратились к согражданам, призвав их сохранить мир и спокойствие на родной земле, а также не идти на поводу у сторонников перемен "через улицу", их обращения опубликованы в понедельник на сайте Минобороны республики.
"Внешние силы разжигают пожар непонимания и агрессии, пытаются разделить народ, разграбить то, что было создано старшими поколениями белорусов. Мы не хотим потрясений, к которым призывают провокаторы и ставленники чуждой нам идеологии, втягивая белорусов через телеграм-каналы в акции протеста и попрание норм закона, провоцируя радикальными действиями силовые структуры на применение силы", - говорится в обращении "Белорусского общественного объединения ветеранов".
Его представители подчеркнули, что стремительные перемены "через улицу", к которым взывают противники власти, "не сделают в один миг нас счастливее и богаче". "Ведь благосостояние нации достигается упорным трудом многих поколений. Мы выступаем за вдумчивое и конструктивное определение дальнейшего пути развития Беларуси при неуклонном сохранении стабильности, мира и безопасности на белорусской земле", - сказано в их обращении.
В свою очередь члены "Белорусского союза офицеров" напомнили на примере других постсоветских государств, к чему привело разъединение народа в 1990-е годы – "к утрате политической и экономической независимости государства, к резкому обнищанию народа, бесконечным человеческим жертвам".
"Мы призываем весь белорусский народ проявить благоразумие и толерантность, не идти на поводу у подстрекателей и лжецов, вещающих в сети Интернет, не потакать уличным крикунам и провокаторам", - заявили они в своем обращении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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