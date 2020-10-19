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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201019/protesty-1580449367.html
Белорусские ветераны выступили против перемен "через улицу"
Представители "Белорусского союза офицеров" и "Белорусского общественного объединения ветеранов" обратились к согражданам, призвав их сохранить мир и... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:52
2020-10-19T11:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Представители "Белорусского союза офицеров" и "Белорусского общественного объединения ветеранов" обратились к согражданам, призвав их сохранить мир и спокойствие на родной земле, а также не идти на поводу у сторонников перемен "через улицу", их обращения опубликованы в понедельник на <a href="https://www.mil.by/ru/" target="_blank">сайте</a> Минобороны республики.Его представители подчеркнули, что стремительные перемены "через улицу", к которым взывают противники власти, "не сделают в один миг нас счастливее и богаче". "Ведь благосостояние нации достигается упорным трудом многих поколений. Мы выступаем за вдумчивое и конструктивное определение дальнейшего пути развития <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> при неуклонном сохранении стабильности, мира и безопасности на белорусской земле", - сказано в их обращении.В свою очередь члены "Белорусского союза офицеров" напомнили на примере других постсоветских государств, к чему привело разъединение народа в 1990-е годы – "к утрате политической и экономической независимости государства, к резкому обнищанию народа, бесконечным человеческим жертвам".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201018/uscherb-1580388847.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/mvd-belorussii-1580146645.html
Молодцы!
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусские ветераны выступили против перемен "через улицу"

11:52 19.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Представители "Белорусского союза офицеров" и "Белорусского общественного объединения ветеранов" обратились к согражданам, призвав их сохранить мир и спокойствие на родной земле, а также не идти на поводу у сторонников перемен "через улицу", их обращения опубликованы в понедельник на сайте Минобороны республики.
"Внешние силы разжигают пожар непонимания и агрессии, пытаются разделить народ, разграбить то, что было создано старшими поколениями белорусов. Мы не хотим потрясений, к которым призывают провокаторы и ставленники чуждой нам идеологии, втягивая белорусов через телеграм-каналы в акции протеста и попрание норм закона, провоцируя радикальными действиями силовые структуры на применение силы", - говорится в обращении "Белорусского общественного объединения ветеранов".
Участники акции протестов пенсионеров в Минске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 20:01Протесты в Белоруссии
В Белоруссии оценили ущерб бюджету Минска от протестов
Его представители подчеркнули, что стремительные перемены "через улицу", к которым взывают противники власти, "не сделают в один миг нас счастливее и богаче". "Ведь благосостояние нации достигается упорным трудом многих поколений. Мы выступаем за вдумчивое и конструктивное определение дальнейшего пути развития Беларуси при неуклонном сохранении стабильности, мира и безопасности на белорусской земле", - сказано в их обращении.
В свою очередь члены "Белорусского союза офицеров" напомнили на примере других постсоветских государств, к чему привело разъединение народа в 1990-е годы – "к утрате политической и экономической независимости государства, к резкому обнищанию народа, бесконечным человеческим жертвам".
"Мы призываем весь белорусский народ проявить благоразумие и толерантность, не идти на поводу у подстрекателей и лжецов, вещающих в сети Интернет, не потакать уличным крикунам и провокаторам", - заявили они в своем обращении.
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 16:05
Против "руки с заточкой". МВД Белоруссии уточнило, когда применит оружие
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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