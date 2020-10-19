https://ria.ru/20201019/protesty-1580427446.html

В Белоруссии более 240 человек задержали на акциях протеста в воскресенье

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему на данный момент известно о задержании более 240 человек... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:07

2020-10-19T10:07

2020-10-19T10:07

протесты в белоруссии

александр лукашенко

витебск

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что ему на данный момент известно о задержании более 240 человек во время протестных акций в республике в воскресенье.В воскресенье оппозиция Белоруссии провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.Правозащитники публикуют список задержанных на акциях, который обновляется и дополняется. В настоящее время в нем 241 фамилия. Большинство были задержаны на акции в Минске, но задержанные были также в Светлогорске, <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a>, Витебске, Жодино, Фаниполи, Сморгони, Новополоцке, Дзержинске, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, Новогрудке. По информации "Весны", в воскресенье в Минске и Бресте задержаны четыре журналиста.В пресс-службе минской милиции РИА Новости ранее сообщили, что задержаны участники несанкционированного массового мероприятия в белорусской столице, но не уточнили число задержанных.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://radiosputnik.ria.ru/20201016/belorussiya-1580190368.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире