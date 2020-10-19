https://ria.ru/20201019/propazha-1580537211.html

СК взаимодействует с полицией Мюнхена по делу о пропаже двух россиянок

Полиция Мюнхена взаимодействует со Следственным комитетом РФ по делу о возможном убийстве двух россиянок, заявили РИА Новости в генконсульстве России в Мюнхене. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T18:41

2020-10-19T18:41

2020-10-19T19:02

следственный комитет россии (ск рф)

германия

мюнхен

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Muenchen/" target="_blank" data-auto="true">Мюнхена</a> взаимодействует со Следственным комитетом РФ по делу о возможном убийстве двух россиянок, заявили РИА Новости в генконсульстве России в Мюнхене.Ранее в понедельник в Мюнхене стартовал процесс против гражданина <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, обвиняемом в убийстве супруги из России и ее дочери, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, слушания запланированы до марта 2021 года. Роман Х. обвиняется в двойном убийстве, однако трупы женщин до сих пор не обнаружены, несмотря на масштабные поисковые операции в лесах в окрестностях Мюнхена - именно там полиция ранее обнаружила грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля прошлого года двух гражданок России.Сразу после исчезновения в Мюнхене в июле 2019 года двух российских гражданок, постоянно проживающих на территории ФРГ, Марии Дмитриевны Гертсуски и Татьяны Витальевны Гертсуски, генеральное консульство "направило официальный запрос в главное полицейское управление города Мюнхен и в установленном порядке проинформировало об инциденте консульский департамент МИД России", добавили в ведомстве.Российское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> 18 июля 2019 года сообщило, что в Мюнхене пропали две россиянки, полиция города возбудила уголовное дело. Как сообщали СМИ со ссылкой на полицию, подозреваемый Роман Х. утверждал, что 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли 13 июля из квартиры около 14.00 (15.00 мск), собираясь пройтись по магазинам, с тех пор они не выходили на связь с близкими. По данным Süddeutsche Zeitung, родные и друзья пропавших отрицают возможность добровольного исчезновения женщин. В отношении супруга Романа Х. был выдан ордер на арест, он находится в предварительном заключении. После противоречивых показаний, данных в начале разбирательств, он полностью отказался от заявлений.По версии следствия, мужчина убил в квартире по причине личной неприязни сначала жену, а потом приемную дочь, которая на момент преступления находилась в городе на языковых курсах. Затем он вывез трупы на автомобиле супруги в неизвестном направлении, приобрел в хозяйственном магазине краску и дезинфицирующие средства, вымыл и заново покрасил стены в нескольких комнатах, а также избавился от коврового покрытия.

https://ria.ru/20200224/1565131752.html

https://ria.ru/20200302/1566523563.html

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германия

мюнхен

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), германия, мюнхен, в мире