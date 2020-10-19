https://ria.ru/20201019/prokat-1580427831.html

"Довод" вновь возглавил прокат в России и СНГ по итогам выходных

Боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 25,9 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:09

2020-10-19T10:09

2020-10-19T10:09

культура

кино и сериалы

новости культуры

эдуард стрельцов

александр петров (актер)

сарик андреасян

роберт паттинсон

кристофер нолан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573181917_0:41:2000:1167_1400x0_80_0_0_3ae07b2a1c77cd957cf50bdc6536b344.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Боевик режиссера Кристофера Нолана "Довод" возглавил прокат в России и СНГ со сборами в 25,9 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, <a href="https://kinobusiness.com/news/dovod-neozhidanno-vozvrashchaetsya-na-vershinu-rossiyskogo-kinocharta-v-sedmoy-uik-end/" target="_blank">сообщает</a> портал kinobusiness.com.В фильме агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который заработал состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Главные роли сыграли американский актер Джон Дэвид Вашингтон и британский актер Роберт Паттинсон.На втором месте в рейтинге российская мелодрама Ильи Учителя "Стрельцов", собравшая за выходные 24,8 миллиона рублей, информирует портал.Третью строчку рейтинга занял приключенческий мультфильм Жереми Дегрусона и Бена Стассена "Семейка Бигфутов". Мультфильм собрал за выходные 22,3 миллиона рублей.На четвертом месте отечественная комедия "Гудбай, Америка" режиссера Сарика Андреасяна. Сборы картины за выходные составили 20,7 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров американский боевик "Честный вор" с Лиамом Нисоном со сборами 19,4 миллиона рублей за выходные.

https://ria.ru/20200903/dovod-1576648347.html

https://ria.ru/20201015/kino-1579744633.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, эдуард стрельцов, александр петров (актер), сарик андреасян, роберт паттинсон, кристофер нолан