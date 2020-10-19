Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html
Криминалист рассказал, как распознать лицо стоящего спиной преступника
Специальные программы помогают Следственному комитету РФ опознать преступника по фотографии, даже если он стоит вполоборота или даже почти спиной к объективу,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:39
2020-10-19T13:18
следственный комитет россии (ск рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1400x0_80_0_0_30314ed46b07d9855817fe7c24e5c6e8.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Специальные программы помогают Следственному комитету РФ опознать преступника по фотографии, даже если он стоит вполоборота или даже почти спиной к объективу, рассказал в интервью РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> Вадим Смехнов.Если же фото- или видеокамера запечатлела лицо преступника, но изображение слишком нечеткое, размытое, то может помочь техника криминалистического улучшения снимка.При этом он отметил, что используются в основном программы европейского или американского производства – "аналогов нужного нам ПО на отечественном рынке не так много, а которое есть, не выполняет и половины функций".<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова &gt;&gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20200301/1565329215.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_3a84a0c8ea0c7e59ee85af13a53d1283.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), общество

Криминалист рассказал, как распознать лицо стоящего спиной преступника

11:39 19.10.2020 (обновлено: 13:18 19.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специальные программы помогают Следственному комитету РФ опознать преступника по фотографии, даже если он стоит вполоборота или даже почти спиной к объективу, рассказал в интервью РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.
"Есть такие программы, которые помогают идентифицировать человека, даже если лицо повернуто на 45 градусов. Этих программ существует множество, в большинстве своем их алгоритмы используют нейросети и глубинное обучение. Все эти программы отлично помогают в розыскной работе, при опознании", - сказал он в интервью РИА Новости.
Дактилоскопическая лаборатория экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2020
1 марта, 08:00
"Забил двоих кочергой": как криминалисты раскрыли убийство пенсионеров
Если же фото- или видеокамера запечатлела лицо преступника, но изображение слишком нечеткое, размытое, то может помочь техника криминалистического улучшения снимка.
"Мы детализируем их до такой степени, чтобы увидеть, какой нос у человека, какие глаза, линии губ, волосы, как выглядит его лицо в профиль или анфас", - отметил он, признав, впрочем, что не всегда это возможно.
При этом он отметил, что используются в основном программы европейского или американского производства – "аналогов нужного нам ПО на отечественном рынке не так много, а которое есть, не выполняет и половины функций".
Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>>
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния