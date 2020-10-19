Криминалист рассказал, как распознать лицо стоящего спиной преступника
11:39 19.10.2020 (обновлено: 13:18 19.10.2020)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специальные программы помогают Следственному комитету РФ опознать преступника по фотографии, даже если он стоит вполоборота или даже почти спиной к объективу, рассказал в интервью РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.
"Есть такие программы, которые помогают идентифицировать человека, даже если лицо повернуто на 45 градусов. Этих программ существует множество, в большинстве своем их алгоритмы используют нейросети и глубинное обучение. Все эти программы отлично помогают в розыскной работе, при опознании", - сказал он в интервью РИА Новости.
Если же фото- или видеокамера запечатлела лицо преступника, но изображение слишком нечеткое, размытое, то может помочь техника криминалистического улучшения снимка.
"Мы детализируем их до такой степени, чтобы увидеть, какой нос у человека, какие глаза, линии губ, волосы, как выглядит его лицо в профиль или анфас", - отметил он, признав, впрочем, что не всегда это возможно.
При этом он отметил, что используются в основном программы европейского или американского производства – "аналогов нужного нам ПО на отечественном рынке не так много, а которое есть, не выполняет и половины функций".