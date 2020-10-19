https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html

Криминалист рассказал, как распознать лицо стоящего спиной преступника

Специальные программы помогают Следственному комитету РФ опознать преступника по фотографии, даже если он стоит вполоборота или даже почти спиной к объективу,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:39

2020-10-19T11:39

2020-10-19T13:18

следственный комитет россии (ск рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1400x0_80_0_0_30314ed46b07d9855817fe7c24e5c6e8.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Специальные программы помогают Следственному комитету РФ опознать преступника по фотографии, даже если он стоит вполоборота или даже почти спиной к объективу, рассказал в интервью РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> Вадим Смехнов.Если же фото- или видеокамера запечатлела лицо преступника, но изображение слишком нечеткое, размытое, то может помочь техника криминалистического улучшения снимка.При этом он отметил, что используются в основном программы европейского или американского производства – "аналогов нужного нам ПО на отечественном рынке не так много, а которое есть, не выполняет и половины функций".<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>></a>

https://ria.ru/20200301/1565329215.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), общество