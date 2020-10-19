https://ria.ru/20201019/prazdnik-1580456890.html

Как отдыхаем в праздничные дни в ноябре 2020 года в России

Выходные в ноябре 2020 года в России: сколько отдыхаем, как работаем, как переносятся выходные дни, а также когда выгодно взять отпуск — в материале РИА... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:27

2020-10-19T12:27

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день народного единства

работа

отдых

праздник

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Выходные в ноябре 2020 года в России: сколько отдыхаем, как работаем, как переносятся выходные дни, а также когда выгодно взять отпуск — в материале РИА Новости.Количество рабочих днейВ ноябре 2020 года из тридцати календарных при пятидневной рабочей неделе нас ждут 20 рабочих дней. Традиционно в этом месяце четвертого числа празднуется День народного единства, он выпадает на среду и будет нерабочим. Таким образом, всего выходных в ноябре — десять.Норма рабочего времени в часахНорма рабочего времени при сорокачасовой рабочей неделе составляет восемь часов в день. Считают время так: недельную норму делят на количество календарных дней в неделе и умножают на число рабочих в месяце. Из полученной суммы вычитают часы, на которые сокращаются предпраздничные дни.Праздничные дниВ ноябре 2020-го один праздничный день — 4 ноября, День народного единства. Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России. В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В России День народного единства стал официальным праздником в 2005-м.Перенос выходных днейПо закону, в случае, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, то выходной переносится на следующий после праздничного трудовой день. В ноябре переноса не будет, поскольку День народного единства выпадает на среду. Сокращенные рабочие дниСогласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день сокращается на час. Во вторник, 3 ноября, трудиться можно будет меньше обычного.График работ при 5-дневной рабочей неделеПри пятидневной неделе предусмотрено два выходных в неделю. Как правило, это суббота и воскресенье. В ноябре 2020 года рабочих дней в первую неделю будет четыре.График работ при 6-дневной рабочей неделеПри шестидневной неделе у работников один выходной — в воскресенье. Такой график устанавливается обычно в образовательных учреждениях, больницах, магазинах, точках общественного питания.Как выгодно взять отпуск в ноябре 2020 годаПраздничные дни по закону не включают в отпускные, поэтому в ноябре лучше уйти в отпуск после четвертого числа. В целом отдыхать в этом месяце не очень выгодно, поскольку в ноябре всего двадцать трудовых дней. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше отпускные выплаты.

https://ria.ru/20201016/prazdnik-1580082072.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день народного единства, работа, отдых, праздник, общество