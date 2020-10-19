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Как отдыхаем в праздничные дни в ноябре 2020 года в России
Выходные в ноябре 2020 года в России: сколько отдыхаем, как работаем, как переносятся выходные дни, а также когда выгодно взять отпуск — в материале РИА... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:27
2020-10-19T12:41
день народного единства
работа
отдых
праздник
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. </strong>Выходные в ноябре 2020 года в России: сколько отдыхаем, как работаем, как переносятся выходные дни, а также когда выгодно взять отпуск — в материале РИА Новости.Количество рабочих днейВ ноябре 2020 года из тридцати календарных при пятидневной рабочей неделе нас ждут 20 рабочих дней. Традиционно в этом месяце четвертого числа празднуется День народного единства, он выпадает на среду и будет нерабочим. Таким образом, всего выходных в ноябре — десять.Норма рабочего времени в часахНорма рабочего времени при сорокачасовой рабочей неделе составляет восемь часов в день. Считают время так: недельную норму делят на количество календарных дней в неделе и умножают на число рабочих в месяце. Из полученной суммы вычитают часы, на которые сокращаются предпраздничные дни.Праздничные дниВ ноябре 2020-го один праздничный день — 4 ноября, День народного единства. Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России. В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В России День народного единства стал официальным праздником в 2005-м.Перенос выходных днейПо закону, в случае, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, то выходной переносится на следующий после праздничного трудовой день. В ноябре переноса не будет, поскольку День народного единства выпадает на среду. Сокращенные рабочие дниСогласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день сокращается на час. Во вторник, 3 ноября, трудиться можно будет меньше обычного.График работ при 5-дневной рабочей неделеПри пятидневной неделе предусмотрено два выходных в неделю. Как правило, это суббота и воскресенье. В ноябре 2020 года рабочих дней в первую неделю будет четыре.График работ при 6-дневной рабочей неделеПри шестидневной неделе у работников один выходной — в воскресенье. Такой график устанавливается обычно в образовательных учреждениях, больницах, магазинах, точках общественного питания.Как выгодно взять отпуск в ноябре 2020 годаПраздничные дни по закону не включают в отпускные, поэтому в ноябре лучше уйти в отпуск после четвертого числа. В целом отдыхать в этом месяце не очень выгодно, поскольку в ноябре всего двадцать трудовых дней. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше отпускные выплаты.
https://ria.ru/20201016/prazdnik-1580082072.html
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день народного единства, работа, отдых, праздник, общество

Как отдыхаем в праздничные дни в ноябре 2020 года в России

12:27 19.10.2020 (обновлено: 12:41 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкНародные гуляния в День народного единства
Народные гуляния в День народного единства - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выходные в ноябре 2020 года в России: сколько отдыхаем, как работаем, как переносятся выходные дни, а также когда выгодно взять отпуск — в материале РИА Новости.

Количество рабочих дней

В ноябре 2020 года из тридцати календарных при пятидневной рабочей неделе нас ждут 20 рабочих дней. Традиционно в этом месяце четвертого числа празднуется День народного единства, он выпадает на среду и будет нерабочим. Таким образом, всего выходных в ноябре — десять.

Норма рабочего времени в часах

Норма рабочего времени при сорокачасовой рабочей неделе составляет восемь часов в день. Считают время так: недельную норму делят на количество календарных дней в неделе и умножают на число рабочих в месяце. Из полученной суммы вычитают часы, на которые сокращаются предпраздничные дни.
Празднование Дня народного единства в России
© РИА Новости / Александр Кондратюк

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

частники празднования Дня народного единства в Челябинске
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Виталий Аньков

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Павел Лисицын

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

Жители города Екатеринбурга во время шествия, посвященного празднованию Дня народного единства
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Александр Кондратюк

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

Празднование Дня народного единства в Челябинске
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Александр Кряжев

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

Танцевальный ансамбль на праздновании Дня народного единства в Новосибирске
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на митинге-концерте в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

Праздничные дни

В ноябре 2020-го один праздничный день — 4 ноября, День народного единства. Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России. В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В России День народного единства стал официальным праздником в 2005-м.

Перенос выходных дней

По закону, в случае, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, то выходной переносится на следующий после праздничного трудовой день. В ноябре переноса не будет, поскольку День народного единства выпадает на среду.

Сокращенные рабочие дни

Согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день сокращается на час. Во вторник, 3 ноября, трудиться можно будет меньше обычного.
Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 11:31Инфографика
Выходные и праздники в 2021 году

График работ при 5-дневной рабочей неделе

При пятидневной неделе предусмотрено два выходных в неделю. Как правило, это суббота и воскресенье. В ноябре 2020 года рабочих дней в первую неделю будет четыре.

График работ при 6-дневной рабочей неделе

При шестидневной неделе у работников один выходной — в воскресенье. Такой график устанавливается обычно в образовательных учреждениях, больницах, магазинах, точках общественного питания.

Как выгодно взять отпуск в ноябре 2020 года

Праздничные дни по закону не включают в отпускные, поэтому в ноябре лучше уйти в отпуск после четвертого числа. В целом отдыхать в этом месяце не очень выгодно, поскольку в ноябре всего двадцать трудовых дней. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выше отпускные выплаты.
 
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