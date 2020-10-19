https://ria.ru/20201019/pozhar-1580423538.html
В Приангарье женщина с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
Женщина и двое детей погибли во время пожара в частном доме города Нижнеудинск Иркутской области, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:42
2020-10-19T09:42
2020-10-19T09:43
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
нижнеудинск
происшествия
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<strong>ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Женщина и двое детей погибли во время пожара в частном доме города <a href="http://ria.ru/location_Nizhneudinsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижнеудинск</a> <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Огонь вспыхнул в ночь на понедельник в одном из домов по улице 6-я Пятилетка.Еще один ее сын, 16-летний подросток, смог спастись, выбравшись из огня до прибытия пожарных.Возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности". Подозреваемых в данный момент нет, уголовное дело необходимо для начала всестороннего расследования случившегося.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
иркутская область
нижнеудинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, нижнеудинск, происшествия