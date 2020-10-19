Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/poiski-1580424321.html
Пропавших после крушения судна в Баренцевом море будут искать с воздуха
Поиски трех человек, пропавших после крушения маломерного судна в субботу вечером у берегов полуострова Рыбачий в Баренцевом море, продолжатся с воздуха,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:48
2020-10-19T09:48
баренцево море
печенгский район
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153226/18/1532261848_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6591c7f74d2199be5a8fd06d3c034847.jpg
<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Поиски трех человек, пропавших после крушения маломерного судна в субботу вечером у берегов полуострова Рыбачий в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, продолжатся с воздуха, сообщили в региональном ГУМЧС.Сегодня утром запланированы работы по обследованию береговой линии. "По улучшению погодных условий из аэропорта Мурмаши будет применяться воздушное судно авиационного координационного спасательного центра. Командованием Северного флота рассматриваются вопросы по привлечению вертолета и выделению личного состава с целью обследования береговой линии", - говорится в сообщении.Ранее следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что в субботу вечером в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> судно "Юбилейный" врезалось в скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На нем находились 10 человек. Семеро были подняты на борт сторожевого пограничного катера и доставлены в населенный пункт Лиинахамари для оказания необходимой медицинской помощи. Поиски троих продолжались на суше и воде с помощью водолазной группы.
баренцево море
печенгский район
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153226/18/1532261848_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_37854f0442a5c54cd166f4eab41ae70f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
баренцево море, печенгский район, мурманская область, происшествия

Пропавших после крушения судна в Баренцевом море будут искать с воздуха

09:48 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний период
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний период - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Поиски трех человек, пропавших после крушения маломерного судна в субботу вечером у берегов полуострова Рыбачий в Баренцевом море, продолжатся с воздуха, сообщили в региональном ГУМЧС.
Сегодня утром запланированы работы по обследованию береговой линии. "По улучшению погодных условий из аэропорта Мурмаши будет применяться воздушное судно авиационного координационного спасательного центра. Командованием Северного флота рассматриваются вопросы по привлечению вертолета и выделению личного состава с целью обследования береговой линии", - говорится в сообщении.
Ранее следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что в субботу вечером в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области судно "Юбилейный" врезалось в скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На нем находились 10 человек. Семеро были подняты на борт сторожевого пограничного катера и доставлены в населенный пункт Лиинахамари для оказания необходимой медицинской помощи. Поиски троих продолжались на суше и воде с помощью водолазной группы.
 
Обсудить0
Баренцево мореПеченгский районМурманская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния