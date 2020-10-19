https://ria.ru/20201019/poiski-1580424321.html

Пропавших после крушения судна в Баренцевом море будут искать с воздуха

Поиски трех человек, пропавших после крушения маломерного судна в субботу вечером у берегов полуострова Рыбачий в Баренцевом море, продолжатся с воздуха,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:48

2020-10-19T09:48

2020-10-19T09:48

баренцево море

печенгский район

мурманская область

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Поиски трех человек, пропавших после крушения маломерного судна в субботу вечером у берегов полуострова Рыбачий в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, продолжатся с воздуха, сообщили в региональном ГУМЧС.Сегодня утром запланированы работы по обследованию береговой линии. "По улучшению погодных условий из аэропорта Мурмаши будет применяться воздушное судно авиационного координационного спасательного центра. Командованием Северного флота рассматриваются вопросы по привлечению вертолета и выделению личного состава с целью обследования береговой линии", - говорится в сообщении.Ранее следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что в субботу вечером в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a> судно "Юбилейный" врезалось в скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На нем находились 10 человек. Семеро были подняты на борт сторожевого пограничного катера и доставлены в населенный пункт Лиинахамари для оказания необходимой медицинской помощи. Поиски троих продолжались на суше и воде с помощью водолазной группы.

баренцево море

печенгский район

мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баренцево море, печенгский район, мурманская область, происшествия