https://ria.ru/20201019/pogoda-1580406861.html
Вильфанд пообещал россиянам "необычную" пятницу
Грядущая пятница, 23 октября, станет необычной по погоде в европейской части России — температура будет на три градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T02:02
2020-10-19T02:02
2020-10-19T09:20
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Грядущая пятница, 23 октября, станет необычной по погоде в европейской части <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> — температура будет на три градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Вильфанд пояснил, что из-за этого температура повысится и дожди станут сильнее.По его словам, осадки усилятся в четверг во второй половине дня. В пятницу температура превысит десятиградусную отметку, достигнув 13 градусов, что на три градуса выше нормы. При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает, добавил синоптик.Он уточнил, что такой прогноз касается Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество