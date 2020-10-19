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Вильфанд пообещал россиянам "необычную" пятницу
Грядущая пятница, 23 октября, станет необычной по погоде в европейской части России — температура будет на три градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T02:02
2020-10-19T09:20
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Грядущая пятница, 23 октября, станет необычной по погоде в европейской части <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> — температура будет на три градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Вильфанд пояснил, что из-за этого температура повысится и дожди станут сильнее.По его словам, осадки усилятся в четверг во второй половине дня. В пятницу температура превысит десятиградусную отметку, достигнув 13 градусов, что на три градуса выше нормы. При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает, добавил синоптик.Он уточнил, что такой прогноз касается Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд пообещал россиянам "необычную" пятницу

02:02 19.10.2020 (обновлено: 09:20 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Грядущая пятница, 23 октября, станет необычной по погоде в европейской части России — температура будет на три градуса выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления. Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки", — сказал он.

Вильфанд пояснил, что из-за этого температура повысится и дожди станут сильнее.
По его словам, осадки усилятся в четверг во второй половине дня. В пятницу температура превысит десятиградусную отметку, достигнув 13 градусов, что на три градуса выше нормы. При этом сохранятся облачность и дожди, а затем вновь похолодает, добавил синоптик.
Он уточнил, что такой прогноз касается Центрального федерального округа и востока Северо-Западного.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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