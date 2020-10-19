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В Москве задержали федерального преступника из-за отсутствия перчаток
Мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за угон, задержали в московском метро из-за того, что у него не оказалось перчаток: теперь мужчине грозит и... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T22:08
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россия
москва
московский метрополитен
происшествия
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<strong>МОСКВА,19 окт - РИА Новости.</strong> Мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за угон, задержали в <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten" target="_blank">московском метро</a> из-за того, что у него не оказалось перчаток: теперь мужчине грозит и штраф 5000 рублей, и уголовный срок, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в понедельник.По его словам, у пассажира не было при себе не только перчаток, но и документов. Его проводили в полицию для установления личности, где сразу же обнаружили, что он находится в федеральном розыске за угон автомобиля. Теперь нарушителю грозит не только штраф 5000 рублей, но и уголовная ответственность.
https://ria.ru/20200819/1576002252.html
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россия
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россия, москва, московский метрополитен, происшествия

В Москве задержали федерального преступника из-за отсутствия перчаток

22:08 19.10.2020 (обновлено: 23:11 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции в защитной маске на станции метро Красный проспект в Новосибирске
Сотрудник полиции в защитной маске на станции метро Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА,19 окт - РИА Новости. Мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за угон, задержали в московском метро из-за того, что у него не оказалось перчаток: теперь мужчине грозит и штраф 5000 рублей, и уголовный срок, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в понедельник.

"Контролер ГКУ "Организатор перевозок" помог задержать федерального преступника во время рейда в метро, он находился в вагоне без перчаток", - рассказал Султанов.

Сотрудник полиции в защитной маске на станции метро Тверская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 18:34
Контролер в московском метро помог задержать международного преступника
По его словам, у пассажира не было при себе не только перчаток, но и документов. Его проводили в полицию для установления личности, где сразу же обнаружили, что он находится в федеральном розыске за угон автомобиля. Теперь нарушителю грозит не только штраф 5000 рублей, но и уголовная ответственность.
 
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РоссияМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
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