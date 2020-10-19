https://ria.ru/20201019/perchatki-1580561248.html

В Москве задержали федерального преступника из-за отсутствия перчаток

Мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за угон, задержали в московском метро из-за того, что у него не оказалось перчаток: теперь мужчине грозит и... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T22:08

2020-10-19T22:08

2020-10-19T23:11

россия

москва

московский метрополитен

происшествия

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<strong>МОСКВА,19 окт - РИА Новости.</strong> Мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за угон, задержали в <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten" target="_blank">московском метро</a> из-за того, что у него не оказалось перчаток: теперь мужчине грозит и штраф 5000 рублей, и уголовный срок, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов в понедельник.По его словам, у пассажира не было при себе не только перчаток, но и документов. Его проводили в полицию для установления личности, где сразу же обнаружили, что он находится в федеральном розыске за угон автомобиля. Теперь нарушителю грозит не только штраф 5000 рублей, но и уголовная ответственность.

https://ria.ru/20200819/1576002252.html

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россия

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, московский метрополитен, происшествия