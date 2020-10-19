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https://ria.ru/20201019/pensionery-1580527903.html
Собянин утвердил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 2021 году, он будет составлять 13 496 рублей, закон... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:51
2020-10-19T22:52
московская городская дума
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> подписал документ об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 2021 году, он будет составлять 13 496 рублей, закон опубликован на официальном портале мэра столицы."Настоящий закон... устанавливает в городе Москве величину прожиточного минимума пенсионера в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей", - говорится в документе.Ранее депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_gorodskaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мосгордумы</a> приняли закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2021 году. Он касается пенсионеров, зарегистрированных в Москве по месту пребывания или месту жительства менее 10 лет. Величина прожиточного минимума на 2020 год составляет 12 578 рублей.
https://ria.ru/20201019/minimum-1580459901.html
Москва не Россия, Россия не Москва.
25
Какие же лицемеры! Сначала унизили пожилых людей, отняв с помощью пенсионной реформы годы пенсии и деньги, а сейчас подачками потчуют.
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москва
РИА Новости
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московская городская дума, сергей собянин, москва, общество

Собянин утвердил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров

17:51 19.10.2020 (обновлено: 22:52 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновОтдыхающие пенсионеры в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие пенсионеры в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 2021 году, он будет составлять 13 496 рублей, закон опубликован на официальном портале мэра столицы.
"Настоящий закон... устанавливает в городе Москве величину прожиточного минимума пенсионера в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13 496 рублей", - говорится в документе.
Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2021 году. Он касается пенсионеров, зарегистрированных в Москве по месту пребывания или месту жительства менее 10 лет. Величина прожиточного минимума на 2020 год составляет 12 578 рублей.
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Московская городская думаСергей СобянинМоскваОбщество
 
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