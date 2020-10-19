https://ria.ru/20201019/pensionery-1580451966.html

В Минтруде заявили, что прожиточный минимум пенсионера в России занижен

Прожиточный минимум пенсионеров в России занижен, но это исправят благодаря новой методике расчета, заявила заместитель министра труда Ольга Баталина. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:00

2020-10-19T12:00

2020-10-19T18:14

россия

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Прожиточный минимум пенсионеров в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> занижен, но это исправят благодаря новой методике расчета, заявила заместитель министра труда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a>."И если вы сейчас в расчетном соотношении посмотрите, то вы увидите, что сегодня прожиточный минимум пенсионера, среднедушевой прожиточный минимум, составляет порядка 81,5-82 процента", — сказала она, выступая в Общественной палате на нулевом чтении законопроекта о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.По новой методике это соотношение составит 86 процентов, уточнила Баталина. "Соответственно, таким образом мы убираем дифференциацию <...> занижение", — отметила она.По словам замминистра, новая методика исключает снижение прожиточного минимума, тогда как в действующей модели его величина зависит от изменения цен на продукты питания и может уменьшаться.

https://ria.ru/20201006/kotyakov-1578377674.html

Profin Profin Пенсия должна быть такой, чтобы человек не боялся на неё выходить. А у нас это равносильно концу жизни. Что можно себе позволить на пенсию? 30 тыс. - вот тот минимум который должен быть на данный момент, чтобы хоть еды себе нормальной можно было купить и более менее одеться и это только пенсионеру! А вообще, моя вера в мою страну тает с каждым годом. Мы должны жить лучше, лучше США, Китая, Японии. И внутреннюю политику пора укреплять, вливать деньги в народ, в будущее, бороться с невежеством и пропагандой насилия и аморальности на тв и в интернете. Подростки дикие, злые - и это наше будущее?! Что происходит?! Наболело в общем. 148

Комментатор ТВ У нас вообще уровень жизни занижен если что. Ну и конечно 4-5% все "решают". ))) Не позорились бы, молча сделали и все. 132

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество