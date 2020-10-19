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https://ria.ru/20201019/pensii-1580476050.html
Силовым ведомствам выделили 28 миллиардов рублей на выплату пенсий
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому ряду силовых ведомств выделяется свыше 28 миллиардов рублей на выплату пенсий бывшим... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:39
2020-10-19T13:39
россия
михаил мишустин
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение, по которому ряду силовых ведомств выделяется свыше 28 миллиардов рублей на выплату пенсий бывшим сотрудникам и их семьям, соответствующий документ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале</a> правовой информации."Выделить в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 28 016 291,2 тысячи рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, являющимся получателями пенсий, которые назначены в соответствии с законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей", с распределением указанных средств между главными распорядителями средств федерального бюджета, согласно приложению", - говорится в документе.Доклад о целевом использовании бюджетных средств должен быть предоставлен в кабмин до 1 февраля 2021 года.Согласно приложению, МВД получит более 15 миллиардов рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> - более 5,1 миллиарда рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> - 5,2 миллиарда рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФТС</a> - почти 447 миллионов рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> - более 1,5 миллиарда рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> - почти 658 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201019/bezrabotnye-1580455387.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), правительство рф, общество

Силовым ведомствам выделили 28 миллиардов рублей на выплату пенсий

13:39 19.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому ряду силовых ведомств выделяется свыше 28 миллиардов рублей на выплату пенсий бывшим сотрудникам и их семьям, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 28 016 291,2 тысячи рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, являющимся получателями пенсий, которые назначены в соответствии с законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей", с распределением указанных средств между главными распорядителями средств федерального бюджета, согласно приложению", - говорится в документе.
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Доклад о целевом использовании бюджетных средств должен быть предоставлен в кабмин до 1 февраля 2021 года.
Согласно приложению, МВД получит более 15 миллиардов рублей, ФСБ - более 5,1 миллиарда рублей, ФСИН - 5,2 миллиарда рублей, ФТС - почти 447 миллионов рублей, Генпрокуратура - более 1,5 миллиарда рублей, СК - почти 658 миллионов рублей.
 
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РоссияМихаил МишустинСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Правительство РФОбщество
 
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