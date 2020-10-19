https://ria.ru/20201019/pensii-1580476050.html

Силовым ведомствам выделили 28 миллиардов рублей на выплату пенсий

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому ряду силовых ведомств выделяется свыше 28 миллиардов рублей на выплату пенсий бывшим... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:39

2020-10-19T13:39

2020-10-19T13:39

россия

михаил мишустин

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение, по которому ряду силовых ведомств выделяется свыше 28 миллиардов рублей на выплату пенсий бывшим сотрудникам и их семьям, соответствующий документ опубликован на официальном <a href="http://pravo.gov.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-портале</a> правовой информации."Выделить в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 28 016 291,2 тысячи рублей главным распорядителям средств федерального бюджета для выплаты пенсий, компенсаций и пособий гражданам, являющимся получателями пенсий, которые назначены в соответствии с законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей", с распределением указанных средств между главными распорядителями средств федерального бюджета, согласно приложению", - говорится в документе.Доклад о целевом использовании бюджетных средств должен быть предоставлен в кабмин до 1 февраля 2021 года.Согласно приложению, МВД получит более 15 миллиардов рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> - более 5,1 миллиарда рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> - 5,2 миллиарда рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФТС</a> - почти 447 миллионов рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> - более 1,5 миллиарда рублей, <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> - почти 658 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201019/bezrabotnye-1580455387.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), правительство рф, общество