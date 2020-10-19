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Криминалист рассказал о деле педофила, переписывавшегося с 900 детьми
Следственный комитет РФ добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:13
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следственный комитет россии (ск рф)
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет РФ добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми, рассказал РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> Вадим Смехнов.Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.Ни с одной из жертв педофил "физически не контактировал", при этом "более 300 девочек прислали ему фотографии интимного содержания".По его словам, российское общество постепенно адаптируется к тому, что "социальные сети и вообще активность человека в информационном пространстве имеет не меньшее значение, чем физический контакт".<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова &gt;&gt;&gt;</a>
https://ria.ru/20201019/dannye-1580463204.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Криминалист рассказал о деле педофила, переписывавшегося с 900 детьми

13:13 19.10.2020 (обновлено: 13:17 19.10.2020)
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Следственный комитет РФ добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми, рассказал РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ Вадим Смехнов.
Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.
"Один преступник, по которому я вел криминалистическое сопровождение предварительного следствия, работал, состоял в браке, воспитывал двоих детей и, как удалось установить, вел переписку более чем с 900 несовершеннолетними девочками", - отметил Смехнов.
Ни с одной из жертв педофил "физически не контактировал", при этом "более 300 девочек прислали ему фотографии интимного содержания".
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"Приговором суда ему назначено семь лет лишения свободы", - добавил Смехнов, не уточняя, в каком регионе и когда именно был вынесен приговор.
По его словам, российское общество постепенно адаптируется к тому, что "социальные сети и вообще активность человека в информационном пространстве имеет не меньшее значение, чем физический контакт".
Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>>
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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