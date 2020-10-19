https://ria.ru/20201019/pedofil-1580470145.html

Криминалист рассказал о деле педофила, переписывавшегося с 900 детьми

Следственный комитет РФ добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:13

2020-10-19T13:13

2020-10-19T13:17

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Следственный комитет РФ добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми, рассказал РИА Новости старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> Вадим Смехнов.Сегодня, 19 октября, в России отмечается День криминалистики.Ни с одной из жертв педофил "физически не контактировал", при этом "более 300 девочек прислали ему фотографии интимного содержания".По его словам, российское общество постепенно адаптируется к тому, что "социальные сети и вообще активность человека в информационном пространстве имеет не меньшее значение, чем физический контакт".<a href="https://ria.ru/20201019/kriminalistika-1580446183.html"> Читайте полный текст интервью Вадима Смехнова >>></a>

https://ria.ru/20201019/dannye-1580463204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия