https://ria.ru/20201019/pandemiya-1580471682.html

В Кремле назвали пандемию беспрецедентным вызовом

Пандемия стала беспрецедентным вызовом, ситуация в экономике РФ непростая, как и во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:18

2020-10-19T13:18

2020-10-19T13:18

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия стала беспрецедентным вызовом, ситуация в экономике РФ непростая, как и во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как видят в Кремле текущую экономическую ситуацию, и будут ли с этой точки зрения времена хуже, чем сейчас.Он добавил, что то, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для нашей экономики, будет зависеть от работы правительства, от работы руководства страны."Ситуация весьма непростая, она непростая во всем мире, во всех странах мира, много негативных последствий. И здесь, конечно, каждая страна, самостоятельно реализует свои антикризисные планы", - подчеркнул Песков.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580470278.html

Константин Иванов "...беспрецедентный вызов..." это когда число заболевших растёт, Европа закрывается, а у нас открывают границы куда только "не лень". Вот и везут заразу, а карантин не "выполняют"... 28

Noxfit Crin Вот так вот с лёгкой руки Песков переложил ответственность за пробивающею очередное дно экономику, на Коронавирус. 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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