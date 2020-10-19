https://ria.ru/20201019/otstavka-1580494488.html

Глава Архангельска Годзиш подал в отставку

Мэр Архангельска Игорь Годзиш сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что подал в отставку в понедельник. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:10

2020-10-19T15:10

2020-10-19T15:10

архангельск

политика

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<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельска</a> Игорь Годзиш сообщил на своей странице <a href="https://vk.com/godzish29" target="_blank">"ВКонтакте"</a> о том, что подал в отставку в понедельник.Он поблагодарил всех, с кем работал, а также жителей города. По его мнению, благодаря участию в нацпроектах, совместной работе администрации города и областного правительства в последние годы "жители смогли увидеть бум социальной стройки".На утро вторника назначено внеочередное заседание архангельской городской думы, на котором депутаты выберут нового главу города. На этот пост претендуют советник главы Архангельска Дмитрий Морев и министр транспорта региона Сергей Роднев.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/vasilev-1578257125.html

архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, политика