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Глава Архангельска Годзиш подал в отставку
Мэр Архангельска Игорь Годзиш сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что подал в отставку в понедельник. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:10
2020-10-19T15:10
архангельск
политика
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<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельска</a> Игорь Годзиш сообщил на своей странице <a href="https://vk.com/godzish29" target="_blank">"ВКонтакте"</a> о том, что подал в отставку в понедельник.Он поблагодарил всех, с кем работал, а также жителей города. По его мнению, благодаря участию в нацпроектах, совместной работе администрации города и областного правительства в последние годы "жители смогли увидеть бум социальной стройки".На утро вторника назначено внеочередное заседание архангельской городской думы, на котором депутаты выберут нового главу города. На этот пост претендуют советник главы Архангельска Дмитрий Морев и министр транспорта региона Сергей Роднев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/vasilev-1578257125.html
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архангельск, политика

Глава Архангельска Годзиш подал в отставку

15:10 19.10.2020
 
© Фото : Администрация МО "Город Архангельск" Глава Архангельска Игорь Годзиш
Глава Архангельска Игорь Годзиш - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Администрация МО "Город Архангельск"
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Мэр Архангельска Игорь Годзиш сообщил на своей странице "ВКонтакте" о том, что подал в отставку в понедельник.
"С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования "Город Архангельск", подав заявление об отставке по собственному желанию", - написал Годзиш.
Он поблагодарил всех, с кем работал, а также жителей города. По его мнению, благодаря участию в нацпроектах, совместной работе администрации города и областного правительства в последние годы "жители смогли увидеть бум социальной стройки".
На утро вторника назначено внеочередное заседание архангельской городской думы, на котором депутаты выберут нового главу города. На этот пост претендуют советник главы Архангельска Дмитрий Морев и министр транспорта региона Сергей Роднев.
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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