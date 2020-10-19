Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская не стала комментировать отлучение основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия (Романова) от церкви. Ранее соответствующее решение утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Сами пусть разбираются", — цитирует ее радиостанция "Говорит Москва".
Летом 2020 года депутат отреагировала на слухи о связи со схимонахом и заявила, что Сергий не является ее духовником. Тем не менее, Поклонская не скрывала, что бывала в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области и знакома с Сергием лично. Тогда же она заявляла, что не может сказать "ничего плохого" про схимонаха.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как назвал COVID-19 в проповедях "псевдопандемией", а также заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, суд апелляции отклонил.
В решении епархиального суда от 10 сентября об отлучении отца Сергия от церкви отмечалось, что схиигумен открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда также были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в его выступлениях.
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