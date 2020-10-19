Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/otluchenie-1580555116.html
Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не стала комментировать отлучение основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия (Романова) от церкви. Ранее РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T20:58
2020-10-19T20:58
схимонах сергий (николай романов)
религия
новости - религия и мировоззрение
наталья поклонская
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480614_0:84:2913:1723_1400x0_80_0_0_a5bf75306666ce93560eb1e940b50b76.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank">Наталья Поклонская</a> не стала комментировать отлучение основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергия</a> (Романова) от церкви. Ранее соответствующее решение <a href="https://ria.ru/20201019/tserkov-1580538646.html" target="_blank">утвердил</a> Патриарх Московский и всея Руси <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev" target="_blank">Кирилл</a>."Сами пусть разбираются", — цитирует ее радиостанция <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a>.Летом 2020 года депутат отреагировала на слухи о связи со схимонахом и заявила, что Сергий не является ее духовником. Тем не менее, Поклонская не скрывала, что бывала в Среднеуральском женском монастыре в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank">Свердловской области</a> и знакома с Сергием лично. Тогда же она заявляла, что не может сказать "ничего плохого" про схимонаха.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как назвал COVID-19 в проповедях "псевдопандемией", а также заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, суд апелляции отклонил.В решении епархиального суда от 10 сентября об отлучении отца Сергия от церкви отмечалось, что схиигумен открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда также были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в его выступлениях.
https://ria.ru/20201015/eks-skhiigumen-1580037821.html
https://ria.ru/20200901/monastyr-1576595983.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480614_113:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_3aac72d70e5f8903589d13a95cffe002.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
схимонах сергий (николай романов), религия, новости - религия и мировоззрение, наталья поклонская, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество

Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви

20:58 19.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская не стала комментировать отлучение основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия (Романова) от церкви. Ранее соответствующее решение утвердил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Сами пусть разбираются", — цитирует ее радиостанция "Говорит Москва".
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
15 октября, 22:15Религия и мировоззрение
Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
Летом 2020 года депутат отреагировала на слухи о связи со схимонахом и заявила, что Сергий не является ее духовником. Тем не менее, Поклонская не скрывала, что бывала в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области и знакома с Сергием лично. Тогда же она заявляла, что не может сказать "ничего плохого" про схимонаха.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как назвал COVID-19 в проповедях "псевдопандемией", а также заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, суд апелляции отклонил.
В решении епархиального суда от 10 сентября об отлучении отца Сергия от церкви отмечалось, что схиигумен открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда также были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в его выступлениях.
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 18:11
Епархия пригрозила изгнать из монахинь сторонниц Сергия
 
Обсудить4
Схимонах Сергий (Николай Романов)РелигияНовости - Религия и мировоззрениеНаталья ПоклонскаяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния