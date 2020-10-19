https://ria.ru/20201019/otluchenie-1580555116.html

Поклонская отреагировала на отлучение схимонаха Сергия от церкви

Депутат Госдумы Наталья Поклонская не стала комментировать отлучение основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия (Романова) от церкви. Ранее РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T20:58

2020-10-19T20:58

2020-10-19T20:58

схимонах сергий (николай романов)

религия

новости - религия и мировоззрение

наталья поклонская

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank">Наталья Поклонская</a> не стала комментировать отлучение основателя Среднеуральского женского монастыря схимонаха <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергия</a> (Романова) от церкви. Ранее соответствующее решение <a href="https://ria.ru/20201019/tserkov-1580538646.html" target="_blank">утвердил</a> Патриарх Московский и всея Руси <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev" target="_blank">Кирилл</a>."Сами пусть разбираются", — цитирует ее радиостанция <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a>.Летом 2020 года депутат отреагировала на слухи о связи со схимонахом и заявила, что Сергий не является ее духовником. Тем не менее, Поклонская не скрывала, что бывала в Среднеуральском женском монастыре в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank">Свердловской области</a> и знакома с Сергием лично. Тогда же она заявляла, что не может сказать "ничего плохого" про схимонаха.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как назвал COVID-19 в проповедях "псевдопандемией", а также заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны". По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, суд апелляции отклонил.В решении епархиального суда от 10 сентября об отлучении отца Сергия от церкви отмечалось, что схиигумен открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Решением суда также были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в его выступлениях.

https://ria.ru/20201015/eks-skhiigumen-1580037821.html

https://ria.ru/20200901/monastyr-1576595983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

схимонах сергий (николай романов), религия, новости - религия и мировоззрение, наталья поклонская, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество