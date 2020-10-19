https://ria.ru/20201019/oskorblenie-1580553565.html

Чешский министр объяснила оскорбление премьера Бабиша

Глава минтруда Чехии Яна Малачова не должна извиняться за то, что назвала премьера Андрея Бабиша дебилом, это был подвох со стороны Чешского телевидения (ЧТВ),... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T20:37

2020-10-19T20:37

2020-10-19T20:37

ян гамачек

андрей бабиш

чешская социал-демократическая партия

чехия

в мире

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<strong>ПРАГА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Глава минтруда <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Яна Малачова не должна извиняться за то, что назвала премьера Андрея Бабиша дебилом, это был подвох со стороны Чешского телевидения (ЧТВ), заявил в понедельник первый вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JAn_Gamachek/" target="_blank" data-auto="true">Ян Гамачек</a>.Глава минтруда Чехии Малачова, полагая, что микрофон выключен, заявила в конце интервью государственному каналу ЧТВ, что премьер Бабиш сделал в стране "бордель" и назвала его за это дебилом, позднее это отдельно вышло на ЧТВ и попало в интернет. Высказывание Малачовой было связано с тяжелой ситуацией в стране в связи с резким ростом числа больных COVID-19, многие политики видят причиной этому в том числе и хаотичные решения премьера."Если бы это (высказывание главы минтруда) было под запись (для эфира), то она должна была бы извиниться. Но в данном случае это был подвох со стороны ЧТВ", - сказал Гамачек, который в руководстве правительства представляет возглавляемую им <a href="http://ria.ru/organization_CHeshskaja_social_demokraticheskaja_partija/" target="_blank" data-auto="true">Чешскую социал-демократическую партию</a>, членом которой является и Малачова.По словам Гамачека, для извинений нет повода, а ЧТВ, как он считает, специализируется на том, что делает вид, что камера отключена, а потом ждет, "на чем поймать политика". "Такая журналистика за гранью", - подчеркнул первый вице-премьер.Сама Малачова заявила журналистам, что допустила цитируемое выражение в эмоциях."Когда у вас большая ответственность, без эмоций просто не получается, я не робот. Мы находимся посередине второй волны пандемии, и приоритетом для меня является решение прежде всего этих беспрецедентных проблем, а не одного высказывания", - сказала Малачова.В свою очередь пресс-секретарь ЧТВ Каролина Блинкова заявила в понедельник вечером журналистам, что руководство канала изучает возникшую ситуацию."Репортаж в передаче "168 часов", в котором было использовано высказывание министра Малачовой, мы считаем "перешедшим грань", и поэтому проводим внутреннее расследование. Если будет необходимо, то предоставим разобраться с использованием данной записи этической комиссии ЧТВ", - сказала Блинкова.

https://ria.ru/20200628/1573574121.html

https://ria.ru/20200622/1573315438.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ян гамачек, андрей бабиш, чешская социал-демократическая партия, чехия, в мире