https://ria.ru/20201019/oon-1580470607.html
Путин назвал ООН безальтернативной структурой для равноправного диалога
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного вечера, посвящённого 75-летию ООН, отметив, что организация остаётся безальтернативной РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:14
2020-10-19T13:14
2020-10-19T13:14
владимир путин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поприветствовал участников торжественного вечера, посвящённого 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, отметив, что организация остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, сообщается на <a href="http://kremlin.ru/events/president/letters/64245" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Кремля.Президент подчеркнул, что РФ активно поддерживает деятельность ООН, последовательно выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость соблюдения норм и принципов устава организации.Российский лидер добавил, что ООН призвана укреплять мир и безопасность, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека."75-летие организации отмечается под лозунгом "Общее будущее общими силами". Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200922/genassambleya-1577625694.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, оон, в мире
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поприветствовал участников торжественного вечера, посвящённого 75-летию ООН
, отметив, что организация остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, сообщается на сайте
Кремля.
"Исходим из того, что ООН была и остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством", - говорится в приветствии.
Президент подчеркнул, что РФ активно поддерживает деятельность ООН, последовательно выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость соблюдения норм и принципов устава организации.
Российский лидер добавил, что ООН призвана укреплять мир и безопасность, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека.
"75-летие организации отмечается под лозунгом "Общее будущее общими силами". Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - добавляется в сообщении.