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Путин назвал ООН безальтернативной структурой для равноправного диалога
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного вечера, посвящённого 75-летию ООН, отметив, что организация остаётся безальтернативной РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:14
2020-10-19T13:14
владимир путин
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поприветствовал участников торжественного вечера, посвящённого 75-летию <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, отметив, что организация остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, сообщается на <a href="http://kremlin.ru/events/president/letters/64245" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> Кремля.Президент подчеркнул, что РФ активно поддерживает деятельность ООН, последовательно выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость соблюдения норм и принципов устава организации.Российский лидер добавил, что ООН призвана укреплять мир и безопасность, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека."75-летие организации отмечается под лозунгом "Общее будущее общими силами". Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - добавляется в сообщении.
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владимир путин, оон, в мире

Путин назвал ООН безальтернативной структурой для равноправного диалога

13:14 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественного вечера, посвящённого 75-летию ООН, отметив, что организация остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, сообщается на сайте Кремля.
"Исходим из того, что ООН была и остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством", - говорится в приветствии.
Президент подчеркнул, что РФ активно поддерживает деятельность ООН, последовательно выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость соблюдения норм и принципов устава организации.
Российский лидер добавил, что ООН призвана укреплять мир и безопасность, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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"75-летие организации отмечается под лозунгом "Общее будущее общими силами". Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - добавляется в сообщении.
 
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