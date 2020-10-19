В Подмосковье могут ограничить проведение юбилеев и свадеб

"Я прошу юридическую службу посмотреть и ещё раз прописать рекомендацию, и сам об этом буду говорить – мы видим, что те, кто отмечают юбилеи, свадьбы, очень часто все это заканчивается нехорошо. Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи нужно рекомендовать избегать, их проведение", - сказал Воробьев на заседании облправительства в эфире телеканала "360".