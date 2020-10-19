https://ria.ru/20201019/ogranicheniya-1580445341.html
В Подмосковье могут ограничить проведение юбилеев и свадеб
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил членам регионального правительства рассмотреть рекомендательную меру по ограничению проведения в области свадеб,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:34
2020-10-19T11:34
2020-10-19T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150612/09/1506120925_0:293:5616:3452_1400x0_80_0_0_eac5955933d3cabd027aa6eace69cf45.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил членам регионального правительства рассмотреть рекомендательную меру по ограничению проведения в области свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий на период обострения ситуации с коронавирусом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150612/09/1506120925_312:0:5304:3744_1400x0_80_0_0_e96698c009fec4c52561437a72938882.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество