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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/ogranicheniya-1580440544.html
В Подмосковье вводят дополнительные ограничения по коронавирусу
Власти Подмосковья с 21 октября введут дополнительные ограничения из-за коронавируса, заявил на заседании областного правительства губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:11
2020-10-19T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> с 21 октября введут дополнительные ограничения из-за коронавируса, заявил на заседании областного правительства губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Смысл таких ограничений заключается в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим, массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах в Московской области будет запрещено", — пояснил он.Губернатор отметил, что эти меры предпримут в преддверии больших каникул, на которые с 26 октября уходит вторая часть школ.Кроме того, Воробьев поручил юридической службе подготовить рекомендательную меру по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий."Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи нужно рекомендовать избегать", — сказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
улицы закройте.
46
Сразу гроб выдайте, и на кладбище отправьте людей. Уже надоела истерия. Людям что не ЖИТЬ теперь? Не праздновать? Не жениться? ДР не отмечать и т.д.? Каждый сам решает, куда ему идти и что делать. Силком никого не заставляют.
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московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье вводят дополнительные ограничения по коронавирусу

11:11 19.10.2020 (обновлено: 12:40 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Власти Подмосковья с 21 октября введут дополнительные ограничения из-за коронавируса, заявил на заседании областного правительства губернатор Андрей Воробьев.
"Смысл таких ограничений заключается в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим, массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах в Московской области будет запрещено", — пояснил он.
Губернатор отметил, что эти меры предпримут в преддверии больших каникул, на которые с 26 октября уходит вторая часть школ.
Кроме того, Воробьев поручил юридической службе подготовить рекомендательную меру по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий.
"Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи нужно рекомендовать избегать", — сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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