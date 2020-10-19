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В Подмосковье вводят дополнительные ограничения по коронавирусу

Власти Подмосковья с 21 октября введут дополнительные ограничения из-за коронавируса, заявил на заседании областного правительства губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:11

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2020-10-19T12:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> с 21 октября введут дополнительные ограничения из-за коронавируса, заявил на заседании областного правительства губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a>."Смысл таких ограничений заключается в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим, массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах в Московской области будет запрещено", — пояснил он.Губернатор отметил, что эти меры предпримут в преддверии больших каникул, на которые с 26 октября уходит вторая часть школ.Кроме того, Воробьев поручил юридической службе подготовить рекомендательную меру по ограничению проведения свадеб, юбилеев и других увеселительных мероприятий."Посмотрите, пожалуйста, в какой форме мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные или торжественные юбилеи нужно рекомендовать избегать", — сказал он.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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Deyn Donovan Сразу гроб выдайте, и на кладбище отправьте людей. Уже надоела истерия. Людям что не ЖИТЬ теперь? Не праздновать? Не жениться? ДР не отмечать и т.д.? Каждый сам решает, куда ему идти и что делать. Силком никого не заставляют. 21

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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