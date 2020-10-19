https://ria.ru/20201019/ogon-1580529548.html

В Коми подростки сожгли траурный венок на Вечном огне

Вандалами, которые сожгли траурный венок на Вечном огне мемориала в города Печора в Коми, оказались два ученика коррекционной школы 11 и 12 лет, сообщает СУСК... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:59

2020-10-19T17:59

2020-10-19T17:59

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

печора

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости</strong>. Вандалами, которые сожгли траурный венок на Вечном огне мемориала в города Печора в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a>, оказались два ученика коррекционной школы 11 и 12 лет, сообщает СУСК по региону."В рамках проверки размещенной в СМИ информации о сожжении траурного венка на Вечном огне мемориала "Никто не забыт" в <a href="http://ria.ru/location_Pechora/" target="_blank">Печоре</a> установлено, что к совершению указанных противоправных действий причастны двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 12 лет", - говорится в сообщении.Как отмечает республиканское следственное управление, подростки учатся в специализированной коррекционной школе-интернате и состоят на учете в органах профилактики, в том числе и в отделе полиции по делам несовершеннолетних "в связи с неоднократным противоправным поведением". Семьи детей считаются неблагополучными."В связи с недостижением несовершеннолетними возраста привлечения к уголовной ответственности, собранные в ходе проверки материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего принятия мер", - информирует СУСК.Следственное ведомство намерено также дать правовую оценку работе сотрудников органов профилактики в части принятых ими мер в отношении подростков и их родителей.Прокуратура Коми в связи с инцидентом в Печоре, который произошел в ночь с 12 на 13 октября, со своей стороны организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20200530/1572229098.html

https://ria.ru/20200507/1571128410.html

республика коми

печора

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, следственный комитет россии (ск рф), печора, происшествия