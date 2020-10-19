Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/ogon-1580529548.html
В Коми подростки сожгли траурный венок на Вечном огне
Вандалами, которые сожгли траурный венок на Вечном огне мемориала в города Печора в Коми, оказались два ученика коррекционной школы 11 и 12 лет, сообщает СУСК... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:59
2020-10-19T17:59
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
печора
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155334/88/1553348830_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_1cef749deac0cac706a447af6eb0022e.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости</strong>. Вандалами, которые сожгли траурный венок на Вечном огне мемориала в города Печора в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a>, оказались два ученика коррекционной школы 11 и 12 лет, сообщает СУСК по региону."В рамках проверки размещенной в СМИ информации о сожжении траурного венка на Вечном огне мемориала "Никто не забыт" в <a href="http://ria.ru/location_Pechora/" target="_blank">Печоре</a> установлено, что к совершению указанных противоправных действий причастны двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 12 лет", - говорится в сообщении.Как отмечает республиканское следственное управление, подростки учатся в специализированной коррекционной школе-интернате и состоят на учете в органах профилактики, в том числе и в отделе полиции по делам несовершеннолетних "в связи с неоднократным противоправным поведением". Семьи детей считаются неблагополучными."В связи с недостижением несовершеннолетними возраста привлечения к уголовной ответственности, собранные в ходе проверки материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего принятия мер", - информирует СУСК.Следственное ведомство намерено также дать правовую оценку работе сотрудников органов профилактики в части принятых ими мер в отношении подростков и их родителей.Прокуратура Коми в связи с инцидентом в Печоре, который произошел в ночь с 12 на 13 октября, со своей стороны организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20200530/1572229098.html
https://ria.ru/20200507/1571128410.html
республика коми
печора
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155334/88/1553348830_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_139577e42b9558d4cddf15f98a1dcf79.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика коми, следственный комитет россии (ск рф), печора, происшествия

В Коми подростки сожгли траурный венок на Вечном огне

17:59 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь в Казани
Вечный огонь в Казани - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Вандалами, которые сожгли траурный венок на Вечном огне мемориала в города Печора в Коми, оказались два ученика коррекционной школы 11 и 12 лет, сообщает СУСК по региону.
"В рамках проверки размещенной в СМИ информации о сожжении траурного венка на Вечном огне мемориала "Никто не забыт" в Печоре установлено, что к совершению указанных противоправных действий причастны двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 12 лет", - говорится в сообщении.
Вечный огонь в Парке Победы - РИА Новости, 1920, 30.05.2020
30 мая, 19:01
Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле
Как отмечает республиканское следственное управление, подростки учатся в специализированной коррекционной школе-интернате и состоят на учете в органах профилактики, в том числе и в отделе полиции по делам несовершеннолетних "в связи с неоднократным противоправным поведением". Семьи детей считаются неблагополучными.
"В связи с недостижением несовершеннолетними возраста привлечения к уголовной ответственности, собранные в ходе проверки материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего принятия мер", - информирует СУСК.
Следственное ведомство намерено также дать правовую оценку работе сотрудников органов профилактики в части принятых ими мер в отношении подростков и их родителей.
Прокуратура Коми в связи с инцидентом в Печоре, который произошел в ночь с 12 на 13 октября, со своей стороны организовала проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, сообщает надзорное ведомство.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 07.05.2020
7 мая, 23:15
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
 
Обсудить0
Республика КомиСледственный комитет России (СК РФ)ПечораПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния