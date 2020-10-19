Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/obvineniya-1580559945.html
Депутат назвал обвинения России в кибератаках "псевдофактами"
Обвинения США и Великобритании в адрес "россиян - сотрудников ГРУ" в якобы совершении хакерских атак на Олимпийские игры в Корее и Японии - часть информационной РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:57
2020-10-19T21:57
россия
обвинения россиян в кибератаках
дмитрий новиков
гру рф
госдума рф
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572158_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_e75e8c3dac67e636635aa35be03dd895.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Обвинения США и Великобритании в адрес "россиян - сотрудников ГРУ" в якобы совершении хакерских атак на Олимпийские игры в Корее и Японии - часть информационной войны против России, которая, по законам жанра, требует подпитки или фактами. или псевдофактами, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.Ранее США предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Кроме того, в Великобритании заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио.Новиком считает, что ничем, кроме как информационной войной, обвинения в адрес России объяснить невозможно. Он отметил, что факт, когда все крупнейшие IT-гиганты и мегакорпорации в этой сфере находятся в США тоже нужно учитывать, а Россия, к сожалению, не находится на гребне информационных разработок.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572158_0:0:2049:1536_1400x0_80_0_0_b6ba899dfd3f90646b77114de6fdfc94.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обвинения россиян в кибератаках, дмитрий новиков, гру рф, госдума рф, великобритания, сша, в мире

Депутат назвал обвинения России в кибератаках "псевдофактами"

21:57 19.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Обвинения США и Великобритании в адрес "россиян - сотрудников ГРУ" в якобы совершении хакерских атак на Олимпийские игры в Корее и Японии - часть информационной войны против России, которая, по законам жанра, требует подпитки или фактами. или псевдофактами, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее США предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Кроме того, в Великобритании заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 08:00
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Новиком считает, что ничем, кроме как информационной войной, обвинения в адрес России объяснить невозможно. Он отметил, что факт, когда все крупнейшие IT-гиганты и мегакорпорации в этой сфере находятся в США тоже нужно учитывать, а Россия, к сожалению, не находится на гребне информационных разработок.

"Что касается вопроса, почему это всегда возникает, - есть законы жанры, законы информационной войны, которые требуют постоянной подпитки либо фактами, либо псевдофактами. Когда обвинения во вмешательстве в американские выборы звучали довольно долго, и публика не увидела никаких внятных доказательств, нужно было поработать над тем, чтобы все эти обвинения не повисли в воздухе. Вот такая работа была проведена - мы слышим новые обвинения по поводу старых сюжетов, что якобы доказательная база, наконец, появляется, но я не исключаю, что так же как и в случае со Скрипалями, со случаем относительно "отравления" Навального, - все это будет довольно быстро разоблачено, и выяснится, что это не стоит выеденного яйца", - добавил депутат в разговоре с РИА Новости.

 
Обсудить0
РоссияОбвинения россиян в кибератакахДмитрий НовиковГРУ РФГосдума РФВеликобританияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния