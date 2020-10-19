https://ria.ru/20201019/obvineniya-1580559945.html
Депутат назвал обвинения России в кибератаках "псевдофактами"
Обвинения США и Великобритании в адрес "россиян - сотрудников ГРУ" в якобы совершении хакерских атак на Олимпийские игры в Корее и Японии - часть информационной РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:57
2020-10-19T21:57
2020-10-19T21:57
россия
обвинения россиян в кибератаках
дмитрий новиков
гру рф
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сша
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Обвинения США и Великобритании в адрес "россиян - сотрудников ГРУ" в якобы совершении хакерских атак на Олимпийские игры в Корее и Японии - часть информационной войны против России, которая, по законам жанра, требует подпитки или фактами. или псевдофактами, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a>.Ранее США предъявили обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ и организовывали в том числе и кибератаки на Олимпиаду в Южной Корее. Кроме того, в Великобритании заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио.Новиком считает, что ничем, кроме как информационной войной, обвинения в адрес России объяснить невозможно. Он отметил, что факт, когда все крупнейшие IT-гиганты и мегакорпорации в этой сфере находятся в США тоже нужно учитывать, а Россия, к сожалению, не находится на гребне информационных разработок.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обвинения россиян в кибератаках, дмитрий новиков, гру рф, госдума рф, великобритания, сша, в мире