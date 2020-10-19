https://ria.ru/20201019/nornikel-1580568087.html

"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что "Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском, их общая сумма составила несколько сотен тысяч... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T23:58

2020-10-19T23:58

2020-10-19T23:58

разлив дизельного топлива в норильске

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> Светлана Радионова заявила, что "Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском, их общая сумма составила несколько сотен тысяч рублей.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу."Штраф они заплатили, все. Штрафы суммарные составляли несколько сотен тысяч (рублей)", - заявила <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank">Радионова </a>в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>, отвечая на вопрос ведущего, какой была сумма штрафа компании "Норникель" за разлив топлива.Ранее она отмечала, что рассчитанная сумма возмещения ущерба за аварию на ТЭЦ-3 в 148 миллиардов рублей - вдвое меньше ежегодных дивидендов акционеров "Норникеля", и компанию это не разорит.

https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html

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норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия