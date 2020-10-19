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"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что "Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском, их общая сумма составила несколько сотен тысяч... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T23:58
2020-10-19T23:58
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> Светлана Радионова заявила, что "Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском, их общая сумма составила несколько сотен тысяч рублей.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу."Штраф они заплатили, все. Штрафы суммарные составляли несколько сотен тысяч (рублей)", - заявила <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank">Радионова </a>в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>, отвечая на вопрос ведущего, какой была сумма штрафа компании "Норникель" за разлив топлива.Ранее она отмечала, что рассчитанная сумма возмещения ущерба за аварию на ТЭЦ-3 в 148 миллиардов рублей - вдвое меньше ежегодных дивидендов акционеров "Норникеля", и компанию это не разорит.
https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском

23:58 19.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что "Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском, их общая сумма составила несколько сотен тысяч рублей.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
"Штраф они заплатили, все. Штрафы суммарные составляли несколько сотен тысяч (рублей)", - заявила Радионова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос ведущего, какой была сумма штрафа компании "Норникель" за разлив топлива.
Ранее она отмечала, что рассчитанная сумма возмещения ущерба за аварию на ТЭЦ-3 в 148 миллиардов рублей - вдвое меньше ежегодных дивидендов акционеров "Норникеля", и компанию это не разорит.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
14 октября, 06:55
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
 
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