https://ria.ru/20201019/neft-1580528009.html

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Ситуация на рынке остается хрупкой, поэтому ОПЕК+ необходимо полностью выполнять сделку, Россия же в свою очередь намерена совершенствовать и укреплять этот... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:48

2020-10-19T17:48

2020-10-19T18:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

опек

александр новак

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация на рынке остается хрупкой, поэтому <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a> необходимо полностью выполнять сделку, Россия же в свою очередь намерена совершенствовать и укреплять этот формат и рассчитывает на такой же подход других стран-участниц, сообщил министр энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>."Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей, производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран-участниц декларации о сотрудничестве", - добавил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ.Процесс восстановления спроса на нефть в мире замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не остановился полностью, считает Новак. "Несмотря на существующую стабильность сегодня, мы видим много неопределенностей. Вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", - заявил Новак."Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи с второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - добавил Новак.Инвестиции в энергетику в мире по итогам года упадут на 18-20%, и это значительно выше, чем снижение спроса в целом по году, заявил глава Минэнерго РФ."Уже очевидно, что в этом году инвестиции в энергетический сектор значительно снизятся и сократятся, по оценкам, примерно на 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году", - сказал Новак.

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

https://ria.ru/20201015/neft-1579993516.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, александр новак, экономика