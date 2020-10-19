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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201019/neft-1580528009.html
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Ситуация на рынке остается хрупкой, поэтому ОПЕК+ необходимо полностью выполнять сделку, Россия же в свою очередь намерена совершенствовать и укреплять этот... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:48
2020-10-19T18:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
опек
александр новак
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация на рынке остается хрупкой, поэтому <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a> необходимо полностью выполнять сделку, Россия же в свою очередь намерена совершенствовать и укреплять этот формат и рассчитывает на такой же подход других стран-участниц, сообщил министр энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>."Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей, производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран-участниц декларации о сотрудничестве", - добавил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ.Процесс восстановления спроса на нефть в мире замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не остановился полностью, считает Новак. "Несмотря на существующую стабильность сегодня, мы видим много неопределенностей. Вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", - заявил Новак."Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи с второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - добавил Новак.Инвестиции в энергетику в мире по итогам года упадут на 18-20%, и это значительно выше, чем снижение спроса в целом по году, заявил глава Минэнерго РФ."Уже очевидно, что в этом году инвестиции в энергетический сектор значительно снизятся и сократятся, по оценкам, примерно на 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году", - сказал Новак.
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
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цены на нефть, опек, александр новак, экономика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

17:48 19.10.2020 (обновлено: 18:04 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 5 апреля 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ситуация на рынке остается хрупкой, поэтому ОПЕК+ необходимо полностью выполнять сделку, Россия же в свою очередь намерена совершенствовать и укреплять этот формат и рассчитывает на такой же подход других стран-участниц, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Ситуация остается хрупкой, и нам из месяца в месяц необходимо в полном объеме исполнять наши соглашения", - сказал он во вступительной речи в рамках заседания министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+.
"Россия в свою очередь намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей, производителей нефти. Рассчитываем на аналогичный подход со стороны всех стран-участниц декларации о сотрудничестве", - добавил глава Минэнерго РФ.
Процесс восстановления спроса на нефть в мире замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не остановился полностью, считает Новак.
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"Несмотря на существующую стабильность сегодня, мы видим много неопределенностей. Вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", - заявил Новак.
"Первоначальные ограничения однозначно снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом, сейчас этот процесс замедлился в связи с второй волной коронавируса, но не развернулся полностью", - добавил Новак.
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"Уже очевидно, что в этом году инвестиции в энергетический сектор значительно снизятся и сократятся, по оценкам, примерно на 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году", - сказал Новак.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакЭкономика
 
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