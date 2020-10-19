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https://ria.ru/20201019/neft-1580471414.html
В Кремле объяснили частые контакты Путина с саудовским принцем
Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда необходимо для стабилизации рынка нефти, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:18
2020-10-19T14:05
мухаммед бен сальман
опек
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда необходимо для стабилизации рынка нефти, заявил <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о причине частых телефонных разговоров Путина с наследным принцем Саудовской Аравии <u><a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/">Мухаммедом Бен Сальманом</a></u> Аль Саудом: на прошлой неделе они общались дважды.Говоря о том, есть ли новые инициативы Москвы и Эр-Рияда для рынка нефти, Песков уточнил, что "до сих пор ничего озвучено не было".
https://ria.ru/20201017/putin-1580281465.html
очевидно, им это больше надо - потому и обрывают телефон.
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саудовская аравия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мухаммед бен сальман, опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, в мире

В Кремле объяснили частые контакты Путина с саудовским принцем

13:18 19.10.2020 (обновлено: 14:05 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда необходимо для стабилизации рынка нефти, заявил Дмитрий Песков.
"Речь идет не о разногласиях, а о взаимодействии двух стран, двух крупнейших производителей нефти, тех стран, совместные действия которых способны оказывать стабилизирующее влияние на рынок энергоносителей. <...> Все эти рынки подвижны, и мы находимся на весьма активной стадии взаимодействия, обмена мнениями, поэтому это требует регулярных контактов", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о причине частых телефонных разговоров Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом: на прошлой неделе они общались дважды.
Говоря о том, есть ли новые инициативы Москвы и Эр-Рияда для рынка нефти, Песков уточнил, что "до сих пор ничего озвучено не было".
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд время встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
17 октября, 16:27
Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
 
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Мухаммед бен СальманОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
 
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