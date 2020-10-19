В Кремле объяснили частые контакты Путина с саудовским принцем
13:18 19.10.2020 (обновлено: 14:05 19.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда необходимо для стабилизации рынка нефти, заявил Дмитрий Песков.
"Речь идет не о разногласиях, а о взаимодействии двух стран, двух крупнейших производителей нефти, тех стран, совместные действия которых способны оказывать стабилизирующее влияние на рынок энергоносителей. <...> Все эти рынки подвижны, и мы находимся на весьма активной стадии взаимодействия, обмена мнениями, поэтому это требует регулярных контактов", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о причине частых телефонных разговоров Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом: на прошлой неделе они общались дважды.
Говоря о том, есть ли новые инициативы Москвы и Эр-Рияда для рынка нефти, Песков уточнил, что "до сих пор ничего озвучено не было".
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