https://ria.ru/20201019/neft-1580471414.html

В Кремле объяснили частые контакты Путина с саудовским принцем

Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда необходимо для стабилизации рынка нефти, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:18

2020-10-19T13:18

2020-10-19T14:05

мухаммед бен сальман

опек

дмитрий песков

владимир путин

саудовская аравия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда необходимо для стабилизации рынка нефти, заявил <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о причине частых телефонных разговоров Путина с наследным принцем Саудовской Аравии <u><a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/">Мухаммедом Бен Сальманом</a></u> Аль Саудом: на прошлой неделе они общались дважды.Говоря о том, есть ли новые инициативы Москвы и Эр-Рияда для рынка нефти, Песков уточнил, что "до сих пор ничего озвучено не было".

https://ria.ru/20201017/putin-1580281465.html

Dmitry Yenkov очевидно, им это больше надо - потому и обрывают телефон. 20

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саудовская аравия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мухаммед бен сальман, опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, в мире