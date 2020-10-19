https://ria.ru/20201019/motopark-1580516512.html
В Петропавловске-Камчатском строят мотопарк
В Петропавловске-Камчатском идет строительство спортивно-туристического комплекса с автотреком и скейтпарком, который, как рассчитывают краевые власти, станет... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T16:53
2020-10-19T16:53
2020-10-19T16:53
камчатский край
владимир солодов
камчатский край
петропавловск-камчатский
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловске-Камчатском</a> идет строительство спортивно-туристического комплекса с автотреком и скейтпарком, который, как рассчитывают краевые власти, станет новой точкой притяжения для жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>."Мне очень импонирует, что частные инвесторы сами проявляют инициативу, двигаются вперед в реализации своих проектов. Уже сейчас видно, что на строительной площадке работы в разгаре. Планируем, что в следующем году будем проводить здесь зрелищные спортивные мероприятия, которые привлекут спортсменов со всей России", — сказал глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>.По информации пресс-службы, объем инвестиций на сегодняшний день составляет порядка 60 миллионов рублей. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2021 года. На территории парка планируется организовать жилую зону для туристов, сдавать в аренду туристам мототехнику и автомобили."Через две недели к нам приезжает известный архитектор мототреков из <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> Грег Аткинс. Вместе с ним мы планируем завершить работу по возведению мототрека в мае следующего года, а уже в августе провести чемпионат Камчатского края, который ранее проходил в поселке Озерновском", — сказал руководитель будущего мотопарка Евгений Барабанов.
https://ria.ru/20201014/tsentr-1579763812.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский