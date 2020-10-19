Оператор украинской ГТС сократит свои мощности на 70 процентов
19:56 19.10.2020 (обновлено: 20:30 19.10.2020)
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Украинская газотранспортная система (ГТС) будет вынуждена на 60-70 процентов сократить свои мощности из-за снижения транзита газа из России в Европу, заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придется поэтапно отказаться от 60-70% мощностей, потому что они просто не нужны", — сказал Макогон в интервью S&P Global Platts, опубликованном на сайте компании в понедельник.
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Макогон отметил, что ГТС способна пропускать около 145 миллиардов кубометров газа ежегодно из России в Европу. При этом контракт на следующий год предполагает транзит всего 40 миллиардов кубометров.
Глава компании подчеркнул, что в течение пяти лет ГТС намерена снижать мощности, чтобы сократить расходы.
"Мы понимаем: через пять лет нам необходимо иметь возможность обеспечить социально приемлемые тарифы в случае потери транзита "Газпрома", - добавил Макогон.
В декабря 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.
В соответствии с протоколом о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.
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