https://ria.ru/20201019/moschnosti-1580549243.html

Оператор украинской ГТС сократит свои мощности на 70 процентов

Украинская газотранспортная система (ГТС) будет вынуждена на 60-70 процентов сократить свои мощности из-за снижения транзита газа из России в Европу, заявил... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T19:56

2020-10-19T19:56

2020-10-19T20:30

сергей макогон

оператор гтс украины

нафтогаз украины

газпром

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украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Украинская газотранспортная система (ГТС) будет вынуждена на 60-70 процентов сократить свои мощности из-за снижения транзита газа из России в Европу, заявил глава ООО "<a href="http://ria.ru/organization_operator-gts-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Оператор ГТС Украины</a>" <a href="http://ria.ru/person_sergey-makogon/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Макогон</a>."Нам не нужна такая компрессорная мощность, которую мы имеем сейчас. Нам придется поэтапно отказаться от 60-70% мощностей, потому что они просто не нужны", — сказал Макогон в интервью S&P Global Platts, опубликованном на сайте компании в понедельник.Макогон отметил, что ГТС способна пропускать около 145 миллиардов кубометров газа ежегодно из России в Европу. При этом контракт на следующий год предполагает транзит всего 40 миллиардов кубометров.Глава компании подчеркнул, что в течение пяти лет ГТС намерена снижать мощности, чтобы сократить расходы. В декабря 2019 года Москва и Киев подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.В соответствии с протоколом о газовом сотрудничестве, "Газпром" и "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз</a>" могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

https://ria.ru/20200925/dolgi-1577717326.html

https://ria.ru/20200915/gaz-1577222525.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей макогон, оператор гтс украины, нафтогаз украины, газпром, европа, украина, в мире