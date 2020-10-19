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Найдено тело одного из пропавших при крушении катера в Баренцевом море
Тело мужчины нашли в районе крушения маломерного судна в Баренцевом море, где пропали три человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:03
2020-10-19T15:03
баренцево море
анджей вайда
мурманск
кировск
безопасность
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Тело мужчины нашли в районе крушения маломерного судна в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, где пропали три человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ.В субботу по системе "112" поступила информация об аварии маломерного судна "Юбилейный" восточнее губы <a href="http://ria.ru/person_Andzhejj_Vajjda/" target="_blank" data-auto="true">Вайда</a> полуострова Рыбачий, которое на камнях село на мель и впоследствии затонуло. На борту находились 10 человек, семь из них были подняты на борт сторожевого пограничного катера и доставлены в поселок Лиинахамари.В выходные на месте была организована группировка для обследования береговой линии. Для проведения поисково-спасательных работ под водой на месте находятся водолазные группы из <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kirovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кировска</a>. На понедельник было запланировано обследование береговой линии.Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечена группировка из 30 человек и 6 единиц техники, в том числе вертолет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/ekologiya-1579166015.html
баренцево море
мурманск
кировск
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баренцево море, анджей вайда, мурманск, кировск, безопасность, происшествия

Найдено тело одного из пропавших при крушении катера в Баренцевом море

15:03 19.10.2020
 
© Фото : Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФСотрудники Следственного комитета Российской Федерации
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ
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МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости. Тело мужчины нашли в районе крушения маломерного судна в Баренцевом море, где пропали три человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"По состоянию на 10.00 19 октября, на западном берегу губы Вайда обнаружено тело мужчины - предположительно, одного из пропавших", - говорится в сообщении.
В субботу по системе "112" поступила информация об аварии маломерного судна "Юбилейный" восточнее губы Вайда полуострова Рыбачий, которое на камнях село на мель и впоследствии затонуло. На борту находились 10 человек, семь из них были подняты на борт сторожевого пограничного катера и доставлены в поселок Лиинахамари.
В выходные на месте была организована группировка для обследования береговой линии. Для проведения поисково-спасательных работ под водой на месте находятся водолазные группы из Мурманска и Кировска. На понедельник было запланировано обследование береговой линии.
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"К месту проведения работ вылетел вертолет ФКУ "Северо-западного авиационного поисково-спасательного центра", - добавили в ГУМЧС.
Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечена группировка из 30 человек и 6 единиц техники, в том числе вертолет.
 
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Баренцево мореАнджей ВайдаМурманскКировскБезопасностьПроисшествия
 
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