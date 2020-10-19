https://ria.ru/20201019/more-1580493196.html

Найдено тело одного из пропавших при крушении катера в Баренцевом море

Тело мужчины нашли в районе крушения маломерного судна в Баренцевом море, где пропали три человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:03

2020-10-19T15:03

2020-10-19T15:03

баренцево море

анджей вайда

мурманск

кировск

безопасность

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 19 окт – РИА Новости.</strong> Тело мужчины нашли в районе крушения маломерного судна в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, где пропали три человека, сообщило региональное ГУМЧС РФ.В субботу по системе "112" поступила информация об аварии маломерного судна "Юбилейный" восточнее губы <a href="http://ria.ru/person_Andzhejj_Vajjda/" target="_blank" data-auto="true">Вайда</a> полуострова Рыбачий, которое на камнях село на мель и впоследствии затонуло. На борту находились 10 человек, семь из них были подняты на борт сторожевого пограничного катера и доставлены в поселок Лиинахамари.В выходные на месте была организована группировка для обследования береговой линии. Для проведения поисково-спасательных работ под водой на месте находятся водолазные группы из <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kirovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кировска</a>. На понедельник было запланировано обследование береговой линии.Всего для проведения поисково-спасательных работ привлечена группировка из 30 человек и 6 единиц техники, в том числе вертолет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201010/ekologiya-1579166015.html

баренцево море

мурманск

кировск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баренцево море, анджей вайда, мурманск, кировск, безопасность, происшествия