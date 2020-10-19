https://ria.ru/20201019/mishustin-1580501347.html

Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и первым замруководителя фракции "Единая... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:46

2020-10-19T15:46

2020-10-19T15:59

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единая россия

андрей турчак

политика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. </strong>Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> провел рабочую встречу с секретарем генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Турчаком</a> и первым замруководителя фракции "Единая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Исаевым</a>, выразив благодарность членам фракции за активную работу над проектом бюджета.Мишустин отметил, что "Единая Россия" ответственно подходит к обсуждению непростых вопросов, связанных с приоритетами выбора финансирования."Безусловно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых неоднократно говорил президент. Вы делаете это ответственно. То есть, вы понимаете текущую ситуацию", - сказал он."Конечно же, нам тоже, без сомнения, хотелось бы направить средства на все необходимые мероприятия, которые так или иначе, ну собственно говоря, фракцией "Единая Россия" озвучиваются неоднократно. Но вот ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию "Единая Россия". И я бы хотел вас поблагодарить за такой ответственный подход, и надеюсь, что мы обязательно найдем все решения, в том числе, вопросов, о которых вы сейчас сказали", - добавил премьер. Во время встречи российский премьер-министр пожелал выздоровления членам фракции "Единая Россия", заболевшим новой коронавирусной инфекцией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, андрей исаев, единая россия, андрей турчак, политика