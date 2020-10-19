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Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и первым замруководителя фракции "Единая... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:46
2020-10-19T15:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
андрей исаев
единая россия
андрей турчак
политика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. </strong>Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> провел рабочую встречу с секретарем генсовета "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Turchak/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Турчаком</a> и первым замруководителя фракции "Единая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Андреем Исаевым</a>, выразив благодарность членам фракции за активную работу над проектом бюджета.Мишустин отметил, что "Единая Россия" ответственно подходит к обсуждению непростых вопросов, связанных с приоритетами выбора финансирования."Безусловно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых неоднократно говорил президент. Вы делаете это ответственно. То есть, вы понимаете текущую ситуацию", - сказал он."Конечно же, нам тоже, без сомнения, хотелось бы направить средства на все необходимые мероприятия, которые так или иначе, ну собственно говоря, фракцией "Единая Россия" озвучиваются неоднократно. Но вот ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию "Единая Россия". И я бы хотел вас поблагодарить за такой ответственный подход, и надеюсь, что мы обязательно найдем все решения, в том числе, вопросов, о которых вы сейчас сказали", - добавил премьер. Во время встречи российский премьер-министр пожелал выздоровления членам фракции "Единая Россия", заболевшим новой коронавирусной инфекцией.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, андрей исаев, единая россия, андрей турчак, политика

Мишустин провел рабочую встречу с руководством "Единой России"

15:46 19.10.2020 (обновлено: 15:59 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком и первым заместителем руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андреем Исаевым
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с секретарем генерального совета партии Единая Россия Андреем Турчаком и первым заместителем руководителя фракции Единой России в Госдуме Андреем Исаевым - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочую встречу с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, выразив благодарность членам фракции за активную работу над проектом бюджета.
"Хочу поблагодарить за активную работу над проектом бюджета всех членов фракции "Единая Россия". Вы провели огромную работу, встречались с членами правительства, с вице-премьерами, закончили нулевой цикл, фактически обсудили огромное количество вопросов, которое на сегодняшний день есть в повестке дня и правительства, и Государственной Думы", - сказал Мишустин.
Мишустин отметил, что "Единая Россия" ответственно подходит к обсуждению непростых вопросов, связанных с приоритетами выбора финансирования.
"Безусловно, с безусловным, безукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых неоднократно говорил президент. Вы делаете это ответственно. То есть, вы понимаете текущую ситуацию", - сказал он.
"Конечно же, нам тоже, без сомнения, хотелось бы направить средства на все необходимые мероприятия, которые так или иначе, ну собственно говоря, фракцией "Единая Россия" озвучиваются неоднократно. Но вот ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию "Единая Россия". И я бы хотел вас поблагодарить за такой ответственный подход, и надеюсь, что мы обязательно найдем все решения, в том числе, вопросов, о которых вы сейчас сказали", - добавил премьер.
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Во время встречи российский премьер-министр пожелал выздоровления членам фракции "Единая Россия", заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
"Знаю, что ряд членов фракции, к сожалению, болен, коронавирус здесь не обошел и Государственную думу. От всей души хочу передать всем самые искренние пожелания выздоровления. Берегите себя", - сказал Мишустин.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинАндрей ИсаевЕдиная РоссияАндрей ТурчакПолитика
 
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