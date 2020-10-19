https://ria.ru/20201019/mintrud-1580433863.html
Минтруд оценил новую модель расчета прожиточного минимума
Новая модель расчета прожиточного минимума исключает риск его снижения, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:41
2020-10-19T10:41
2020-10-19T11:35
ольга баталина
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 ок – РИА Новости.</strong> Новая модель расчета прожиточного минимума исключает риск его снижения, заявила замглавы Минтруда <a href="http://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Баталина</a>."Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума. А я напомню, что в действующей модели у нас снижение возможно", - напомнила замминистра, выступая на "нулевом чтении" законопроекта в Общественной палате.По ее словам, от квартала к кварталу его величина в действующей модели зависит от изменения цен на продукты питания, что могло приводить к снижению прожитого минимума.
https://ria.ru/20200925/mrot-1577775529.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга баталина, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество