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В ОП предложили изменить расчет прожиточного минимума для детей
В Общественной палате РФ предлагают вернуться к практике дифференцированного подхода к расчету прожиточного минимума на детей разных возрастов, с такой... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:28
2020-10-19T12:28
сергей рыбальченко
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ предлагают вернуться к практике дифференцированного подхода к расчету прожиточного минимума на детей разных возрастов, с такой инициативой выступил председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rybalchenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыбальченко</a>.
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сергей рыбальченко, общество

В ОП предложили изменить расчет прожиточного минимума для детей

12:28 19.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖители Москвы отдыхают в "Народном парке" на Ленинском проспекте
Жители Москвы отдыхают в Народном парке на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В Общественной палате РФ предлагают вернуться к практике дифференцированного подхода к расчету прожиточного минимума на детей разных возрастов, с такой инициативой выступил председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
"Затраты на воспитание детей с возрастом увеличиваются, это международная тенденция, это международная статистика. А у нас ребенок один от 0 до 16, еще не очень понятно, от 16 до 18 лет уже считается по трудоспособному возрасту. А мы говорим о том, что должно быть дифференцировано. Причем при введении прожиточного минимума на ребенка в 1990-е годы был дифференцированный подход для дошкольников и (детей) старшего школьного возраста. Мы предлагаем вернуться к этой практике", - рассказал Рыбальченко на "нулевых чтениях" законопроекта о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Общественной палате.
 
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Сергей РыбальченкоОбщество
 
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