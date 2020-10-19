В ОП предложили изменить расчет прожиточного минимума для детей

"Затраты на воспитание детей с возрастом увеличиваются, это международная тенденция, это международная статистика. А у нас ребенок один от 0 до 16, еще не очень понятно, от 16 до 18 лет уже считается по трудоспособному возрасту. А мы говорим о том, что должно быть дифференцировано. Причем при введении прожиточного минимума на ребенка в 1990-е годы был дифференцированный подход для дошкольников и (детей) старшего школьного возраста. Мы предлагаем вернуться к этой практике", - рассказал Рыбальченко на "нулевых чтениях" законопроекта о новой методике расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в Общественной палате.