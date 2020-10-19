https://ria.ru/20201019/memorial-1580563131.html

В Ельце дети осквернили мемориал советским воинам

Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который осквернил мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны, в Ельце... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T22:32

2020-10-19T22:32

2020-10-19T22:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

липецкая область

елец

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который осквернил мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны, в <a href="http://ria.ru/location_Elec/" target="_blank" data-auto="true">Ельце</a> <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, он задержан, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Отмечается, что действия подростка квалифицированы следствием по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение мемориального сооружения, совершенный группой лиц совместно с малолетними, не достигшими уголовной ответственности).Сообщается, что 16 октября пятеро местных жителей, среди которых были дети, водили хоровод вокруг "Вечного огня", жгли цветы от венков и совершали другие хулиганские действия. Были установлены все участники вандализма. Старшему из них 17 лет, возраст остальных - от 7 до 9 лет.Подчеркивается, что проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива противоправных действий. Для установления вменяемости подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут выясняться условия воспитания детей в семьях.

https://ria.ru/20200721/1574638114.html

https://ria.ru/20201001/vandalizm-1578042739.html

GlAV 407 Это не дети. Увы... Это результат отсутствия воспитания гражданина. 45

Corneliu Codreanu Или наоборот результат чрезмерного 'воспитания" тупыми и смешными военными сериалами выходящими уже еженедельно хаха 13

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россия

липецкая область

елец

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, елец, происшествия