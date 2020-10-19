В Ельце дети осквернили мемориал советским воинам
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который осквернил мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны, в Ельце Липецкой области, он задержан, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами СУСК России по Липецкой области по результатам доследственной проверки по факту осквернения мемориала, посвящённого погибшим в годы Великой Отечественной войны за освобождение города воинской славы, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия подростка квалифицированы следствием по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение мемориального сооружения, совершенный группой лиц совместно с малолетними, не достигшими уголовной ответственности).
Сообщается, что 16 октября пятеро местных жителей, среди которых были дети, водили хоровод вокруг "Вечного огня", жгли цветы от венков и совершали другие хулиганские действия. Были установлены все участники вандализма. Старшему из них 17 лет, возраст остальных - от 7 до 9 лет.
"Учитывая, что четверо участников вандализма – малолетние, в силу своего возраста не способны осознавать последствий своих деяний и не могут быть привлечены к уголовной ответственности, отвечать за произошедшее придётся 17-летнему подростку. В настоящее время он задержан", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива противоправных действий. Для установления вменяемости подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут выясняться условия воспитания детей в семьях.