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В Ельце дети осквернили мемориал советским воинам
Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который осквернил мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны, в Ельце... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T22:32
2020-10-19T22:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
елец
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который осквернил мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны, в <a href="http://ria.ru/location_Elec/" target="_blank" data-auto="true">Ельце</a> <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, он задержан, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Отмечается, что действия подростка квалифицированы следствием по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение мемориального сооружения, совершенный группой лиц совместно с малолетними, не достигшими уголовной ответственности).Сообщается, что 16 октября пятеро местных жителей, среди которых были дети, водили хоровод вокруг "Вечного огня", жгли цветы от венков и совершали другие хулиганские действия. Были установлены все участники вандализма. Старшему из них 17 лет, возраст остальных - от 7 до 9 лет.Подчеркивается, что проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива противоправных действий. Для установления вменяемости подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут выясняться условия воспитания детей в семьях.
https://ria.ru/20200721/1574638114.html
https://ria.ru/20201001/vandalizm-1578042739.html
Это не дети. Увы... Это результат отсутствия воспитания гражданина.
45
Или наоборот результат чрезмерного 'воспитания" тупыми и смешными военными сериалами выходящими уже еженедельно хаха
13
8
россия
липецкая область
елец
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, елец, происшествия

В Ельце дети осквернили мемориал советским воинам

22:32 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего подростка, который осквернил мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны, в Ельце Липецкой области, он задержан, сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СУСК России по Липецкой области по результатам доследственной проверки по факту осквернения мемориала, посвящённого погибшим в годы Великой Отечественной войны за освобождение города воинской славы, возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что действия подростка квалифицированы следствием по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение мемориального сооружения, совершенный группой лиц совместно с малолетними, не достигшими уголовной ответственности).
Сообщается, что 16 октября пятеро местных жителей, среди которых были дети, водили хоровод вокруг "Вечного огня", жгли цветы от венков и совершали другие хулиганские действия. Были установлены все участники вандализма. Старшему из них 17 лет, возраст остальных - от 7 до 9 лет.

"Учитывая, что четверо участников вандализма – малолетние, в силу своего возраста не способны осознавать последствий своих деяний и не могут быть привлечены к уголовной ответственности, отвечать за произошедшее придётся 17-летнему подростку. В настоящее время он задержан", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива противоправных действий. Для установления вменяемости подростка назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также будут выясняться условия воспитания детей в семьях.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Липецкая областьЕлецПроисшествия
 
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