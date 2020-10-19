https://ria.ru/20201019/medvedi-1580526522.html

Медведи растерзали сотрудника зоопарка на глазах у посетителей

В Шанхайском парке дикой природы несколько медведей растерзали сотрудника на глазах у посетителей, сообщило издание Global Times со ссылкой на пост очевидца в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:41

2020-10-19T17:41

2020-10-19T17:41

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В Шанхайском парке дикой природы несколько медведей растерзали сотрудника на глазах у посетителей, сообщило издание <a href="https://www.globaltimes.cn/content/1203860.shtml" target="_blank">Global Times</a> со ссылкой на пост очевидца в соцсетях.Инцидент произошел в субботу. Пострадавшего пытался спасти водитель экскаватора, который работал неподалеку, однако медведи утащили тело жертвы. После этого ему пришлось ждать прибытия полиции, чтобы выбраться из машины.В парке начали расследование трагедии. Секцию с медведями временно закрыли.

https://ria.ru/20160814/1474322349.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай