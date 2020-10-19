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Медведи растерзали сотрудника зоопарка на глазах у посетителей
В Шанхайском парке дикой природы несколько медведей растерзали сотрудника на глазах у посетителей, сообщило издание Global Times со ссылкой на пост очевидца в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:41
2020-10-19T17:41
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> В Шанхайском парке дикой природы несколько медведей растерзали сотрудника на глазах у посетителей, сообщило издание <a href="https://www.globaltimes.cn/content/1203860.shtml" target="_blank">Global Times</a> со ссылкой на пост очевидца в соцсетях.Инцидент произошел в субботу. Пострадавшего пытался спасти водитель экскаватора, который работал неподалеку, однако медведи утащили тело жертвы. После этого ему пришлось ждать прибытия полиции, чтобы выбраться из машины.В парке начали расследование трагедии. Секцию с медведями временно закрыли.
https://ria.ru/20160814/1474322349.html
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китай
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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китай

Медведи растерзали сотрудника зоопарка на глазах у посетителей

17:41 19.10.2020
 
CC0 / skeeze / Бурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
CC0 / skeeze /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Шанхайском парке дикой природы несколько медведей растерзали сотрудника на глазах у посетителей, сообщило издание Global Times со ссылкой на пост очевидца в соцсетях.
Инцидент произошел в субботу. Пострадавшего пытался спасти водитель экскаватора, который работал неподалеку, однако медведи утащили тело жертвы. После этого ему пришлось ждать прибытия полиции, чтобы выбраться из машины.
Медведь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.08.2016
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В Канаде медведь растерзал десятилетнюю девочкуДевочка находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Полицейские уже нашли и застрелили медведицу.
В парке начали расследование трагедии. Секцию с медведями временно закрыли.
 
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Китай
 
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