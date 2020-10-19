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https://ria.ru/20201019/medpomosch-1580426446.html
В Тюменской области приостановили оказание плановой медпомощи
Оказание профилактической и плановой медицинской помощи приостановлено в Тюменской области из-за роста заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:01
2020-10-19T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тюменская область
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Оказание профилактической и плановой медицинской помощи приостановлено в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> из-за роста заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили в понедельник журналистам в <a href="https://dz.admtyumen.ru/" target="_blank">департаменте здравоохранения</a> региона."Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене. Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций", - говорится в сообщении.Уточняется, что исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время, в том числе по направлениям кардиология, онкология и травматология - по ним помощь оказывается как в экстренном, так и в плановом режимах.Ограничения связаны с тем, что в октябре выросло количество пациентов с внебольничными пневмониями, 23% случаев обусловлены COVID-19, отметили в депздраве. Помимо этого, порядка 30% медицинских работников региона находятся на листках нетрудоспособности, а выездная форма работы оставшихся медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. Возобновление оказания медицинской помощи в штатном режиме, по данным ведомства, будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической обстановки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580416293.html
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580338513.html
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тюменская область
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60
Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, тюменская область, общество

В Тюменской области приостановили оказание плановой медпомощи

10:01 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Оказание профилактической и плановой медицинской помощи приостановлено в Тюменской области из-за роста заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили в понедельник журналистам в департаменте здравоохранения региона.
"Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене. Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время, в том числе по направлениям кардиология, онкология и травматология - по ним помощь оказывается как в экстренном, так и в плановом режимах.
Ограничения связаны с тем, что в октябре выросло количество пациентов с внебольничными пневмониями, 23% случаев обусловлены COVID-19, отметили в депздраве. Помимо этого, порядка 30% медицинских работников региона находятся на листках нетрудоспособности, а выездная форма работы оставшихся медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. Возобновление оказания медицинской помощи в штатном режиме, по данным ведомства, будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТюменская областьОбщество
 
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