https://ria.ru/20201019/medpomosch-1580426446.html

В Тюменской области приостановили оказание плановой медпомощи

Оказание профилактической и плановой медицинской помощи приостановлено в Тюменской области из-за роста заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили в... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:01

2020-10-19T10:01

2020-10-19T10:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

тюменская область

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Оказание профилактической и плановой медицинской помощи приостановлено в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> из-за роста заболеваемости внебольничными пневмониями, сообщили в понедельник журналистам в <a href="https://dz.admtyumen.ru/" target="_blank">департаменте здравоохранения</a> региона."Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене. Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций", - говорится в сообщении.Уточняется, что исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время, в том числе по направлениям кардиология, онкология и травматология - по ним помощь оказывается как в экстренном, так и в плановом режимах.Ограничения связаны с тем, что в октябре выросло количество пациентов с внебольничными пневмониями, 23% случаев обусловлены COVID-19, отметили в депздраве. Помимо этого, порядка 30% медицинских работников региона находятся на листках нетрудоспособности, а выездная форма работы оставшихся медиков приводит к сокращению доступности и увеличению сроков оказания помощи. Возобновление оказания медицинской помощи в штатном режиме, по данным ведомства, будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической обстановки.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580416293.html

https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580338513.html

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тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, тюменская область, общество