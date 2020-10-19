https://ria.ru/20201019/mechet-1580561967.html

Во Франции закроют мечеть за публикацию видео с критикой убитого учителя

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что потребовал закрыть мечеть в коммуне Пантен в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени, которая ранее... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T22:16

2020-10-19T22:16

2020-10-19T22:16

убийство учителя во франции

жеральд дарманен

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580459343_0:409:2913:2048_1400x0_80_0_0_5e5339f30e8fc1f0a6700c521aca7f5c.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Министр внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жеральд Дарманен заявил, что потребовал закрыть мечеть в коммуне Пантен в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> Сен-Сен-Дени, которая ранее распространила на своей странице в Facebook видео c жалобой на убитого под Парижем учителя."Я попросил префекта Сен-Сен-Дени закрыть мечеть Пантен... Сегодня эта мечеть будет закрыта, сегодня вечером префект подпишет свой запрет", - сказал <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank">Дарманен </a>в эфире телеканала <a href="https://www.tf1.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">TF1</a>.Он отметил, что закрытие мечети связано с тем, что ее управляющий распространил сообщение, которое заключалось в том, что учителя, который позднее был убит, следует запугать. Речь идет о публикации с видео одного из родителей ученицы школы с критикой учителя.Ранее сообщалось о задержании имама этой мечети. Он стал десятым задержанным в рамках ведущегося расследования. Всего в рамках этого дела были задержаны 15 человек.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю Францию, произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что Чечня выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В воскресенье в Париже на площади Республики и в других городах Франции прошли акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже участвовали в том числе премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>. Двадцать первого октября во Франции пройдет национальная церемония прощания с убитым учителем.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580303589.html

Sergej Klassen Вот что происходит когда *демократию* превращают во вседозволенность. 22

12

франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, жеральд дарманен, франция, париж, в мире