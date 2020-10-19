https://ria.ru/20201019/maslo-1580565871.html
Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
Внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основной фактор – новый скачок экспортных цен, говорится в материалах аналитического... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T23:14
2020-10-19T23:14
2020-10-19T23:14
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Внутренние цены на подсолнечное масло в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>установили новый рекорд, основной фактор – новый скачок экспортных цен, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон"."Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает... Основной фактор – новый скачок экспортных цен на масло", - говорится в материалах. "Совэкон" отмечает резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло на прошлой неделе, а также быстрый рост экспортных котировок.В частности, внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6%, до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (поставка - EXW, европейская часть России, с НДС), подсолнечник подорожал на 4,66%, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без НДС), а подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до 960 долларов за тонну (поставка - FOB) на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели."Совэкон" отмечает, что некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении, но во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые выросли в итоге на 2-4 тысячи рублей за тонну неделя к неделе после непродолжительной просадки."В целом мы ожидаем сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни", - говорится в обзоре.Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в РФ на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн. Сбор подсолнечника в стране в 2019 году составил 15,4 миллиона тонн.
https://ria.ru/20201018/urozhay-1580194815.html
https://ria.ru/20200929/maslo-1577912723.html
Кот на дереве
Я бы удивился, если бы в России что-то побил рекорд по падению цены. А так всё в норме, нищаем дальше🤙
44
e.v.soldatkin
Про какое укрепление рубля, как сдерживающий фактор, идет речь в статье?)
17
13
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Внутренние цены на подсолнечное масло в России
установили новый рекорд, основной фактор – новый скачок экспортных цен, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон".
"Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает... Основной фактор – новый скачок экспортных цен на масло", - говорится в материалах. "Совэкон" отмечает резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло на прошлой неделе, а также быстрый рост экспортных котировок.
В частности, внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6%, до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (поставка - EXW, европейская часть России, с НДС), подсолнечник подорожал на 4,66%, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без НДС), а подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78%, до 960 долларов за тонну (поставка - FOB) на фоне активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.
"Совэкон" отмечает, что некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении, но во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые выросли в итоге на 2-4 тысячи рублей за тонну неделя к неделе после непродолжительной просадки.
"В целом мы ожидаем сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни", - говорится в обзоре.
Аналитический центр в начале октября повысил прогноз сбора подсолнечника в РФ на 0,4 миллиона тонн, до 12,2 миллиона тонн. Сбор подсолнечника в стране в 2019 году составил 15,4 миллиона тонн.