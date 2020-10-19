https://ria.ru/20201019/maski-1580489120.html

В Туркмении, где официально нет COVID-19, призвали жителей носить маски

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, вновь призвал жителей... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:45

2020-10-19T14:45

2020-10-19T14:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

туркмения

в мире

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<strong>АШХАБАД, 19 окт - РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, вновь призвал жителей страны носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию, сообщает в понедельник корреспондент РИА Новости.СМС с таким советом от медицинского ведомства получили абоненты национального сотового оператора "Алтын асыр" (Золотой век).Согласно официальным сообщениям медицинских властей, в <a href="http://ria.ru/location_Turkmenistan/" target="_blank" data-auto="true">Туркмении</a> не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

туркмения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туркмения, в мире