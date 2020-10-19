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В Туркмении, где официально нет COVID-19, призвали жителей носить маски
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, вновь призвал жителей... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:45
2020-10-19T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
туркмения
в мире
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<strong>АШХАБАД, 19 окт - РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, вновь призвал жителей страны носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию, сообщает в понедельник корреспондент РИА Новости.СМС с таким советом от медицинского ведомства получили абоненты национального сотового оператора "Алтын асыр" (Золотой век).Согласно официальным сообщениям медицинских властей, в <a href="http://ria.ru/location_Turkmenistan/" target="_blank" data-auto="true">Туркмении</a> не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, туркмения, в мире

В Туркмении, где официально нет COVID-19, призвали жителей носить маски

14:45 19.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АШХАБАД, 19 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, где официально не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, вновь призвал жителей страны носить защитные маски и соблюдать безопасную дистанцию, сообщает в понедельник корреспондент РИА Новости.
СМС с таким советом от медицинского ведомства получили абоненты национального сотового оператора "Алтын асыр" (Золотой век).

"Уважаемые люди! Для укрепления вашего здоровья советуем носить защитные медицинские маски, в местах скопления людей соблюдать дистанцию в два метра и выполнять требования личной гигиены", - говорится в СМС от туркменского минздрава.

Согласно официальным сообщениям медицинских властей, в Туркмении не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. При этом в стране введен поголовный масочный режим и другие ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТуркменияВ мире
 
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