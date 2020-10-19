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https://ria.ru/20201019/maski-1580429220.html
На Кубани опровергли данные о грабителях, раздающих усыпляющие маски
Информация о грабителях в Краснодарском крае, якобы раздающих своим жертвам под видом волонтёров маски с усыпляющей пропиткой, не соответствует... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:17
2020-10-19T10:17
гумвд
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Информация о грабителях в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, якобы раздающих своим жертвам под видом волонтёров маски с усыпляющей пропиткой, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по региону.Жители Кубани стали получать через мессенджеры сообщение о том, что грабители под видом волонтёров от различных партий ходят от двери к двери и якобы по инициативе местных властей раздают медицинские маски. Маски пропитаны веществом с наркотическим действием, люди примеряют её и теряют сознание, что позволяет грабителям попасть в квартиру."Да", - ответили там на вопрос, считают ли в полиции эти сообщения фейком.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580292925.html
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гумвд, краснодарский край, происшествия

На Кубани опровергли данные о грабителях, раздающих усыпляющие маски

10:17 19.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Информация о грабителях в Краснодарском крае, якобы раздающих своим жертвам под видом волонтёров маски с усыпляющей пропиткой, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в ГУМВД по региону.
Жители Кубани стали получать через мессенджеры сообщение о том, что грабители под видом волонтёров от различных партий ходят от двери к двери и якобы по инициативе местных властей раздают медицинские маски. Маски пропитаны веществом с наркотическим действием, люди примеряют её и теряют сознание, что позволяет грабителям попасть в квартиру.
"Эта информация не соответствует действительности. Это сообщение распространялось и в других регионах – не только у нас. Заявлений по данным поводам не поступало", - сказали в пресс-службе регионального главка МВД.
"Да", - ответили там на вопрос, считают ли в полиции эти сообщения фейком.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 18:28
На Урале полицейские указали, почему грубо обошлись с девушкой без маски
 
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ГУМВДКраснодарский крайПроисшествия
 
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