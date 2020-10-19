https://ria.ru/20201019/maski-1580429220.html

На Кубани опровергли данные о грабителях, раздающих усыпляющие маски

Информация о грабителях в Краснодарском крае, якобы раздающих своим жертвам под видом волонтёров маски с усыпляющей пропиткой, не соответствует... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:17

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2020-10-19T10:17

гумвд

краснодарский край

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Информация о грабителях в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>, якобы раздающих своим жертвам под видом волонтёров маски с усыпляющей пропиткой, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по региону.Жители Кубани стали получать через мессенджеры сообщение о том, что грабители под видом волонтёров от различных партий ходят от двери к двери и якобы по инициативе местных властей раздают медицинские маски. Маски пропитаны веществом с наркотическим действием, люди примеряют её и теряют сознание, что позволяет грабителям попасть в квартиру."Да", - ответили там на вопрос, считают ли в полиции эти сообщения фейком.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580292925.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, краснодарский край, происшествия