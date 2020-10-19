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Автоэксперты не советуют москвичам "переобувать" машины на этой неделе
Жителям Москвы и Подмосковья пока не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, несмотря на небольшие заморозки, считают опрощенные РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:38
2020-10-19T14:38
константин шутов
евгений тишковец
виктор травин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Жителям Москвы и Подмосковья пока не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, несмотря на небольшие заморозки, считают опрощенные РИА Новости автоэксперты, которые считают, что у автовладельцев есть в запасе "неделька-другая" до наступления средней температуры ниже нуля.Ранее ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">Фобос</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a> рассказал РИА Новости, что первая половина недели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет холодной, с ночными заморозками, местами будет идти мокрый снег с дождём.Однако эксперт подчеркнул, что время для смены автомобильной резины меняется год от года, поэтому необходимо следить за погодой.Автоэксперт <a href="http://ria.ru/person_konstantin-shutov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Шутов</a> также посоветовал пока не торопиться менять летние шины на зимние, особенно при шипованной резине.Президент коллегии правовой защиты автовладельцев <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Travin/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Травин</a> также пояснил, что менять шины нужно, когда температура опускается ниже нуля и становится устойчивой. Однако в России невозможно дать общую рекомендацию - все зависит от регионального климата.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/rezina-1577935636.html
https://ria.ru/20201017/sneg-1580317161.html
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константин шутов, евгений тишковец, виктор травин, москва, общество

Автоэксперты не советуют москвичам "переобувать" машины на этой неделе

14:38 19.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРаботник шиномонтажной мастерской
Работник шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Жителям Москвы и Подмосковья пока не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, несмотря на небольшие заморозки, считают опрощенные РИА Новости автоэксперты, которые считают, что у автовладельцев есть в запасе "неделька-другая" до наступления средней температуры ниже нуля.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что первая половина недели в Москве будет холодной, с ночными заморозками, местами будет идти мокрый снег с дождём.
"Я бы рекомендовал переходить на зимнюю резину в первую неделю ноября. Сейчас будут, конечно, какие-то точечные, разовые выпады снега и, наверное, гололед. Кто каждый день катается и переживает из-за этого - тем, наверное, надо уже задумываться о том, чтобы "переобуться". Но в принципе у автомобилистов еще есть в запасе неделька-другая",- считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орёл.
Однако эксперт подчеркнул, что время для смены автомобильной резины меняется год от года, поэтому необходимо следить за погодой.
Автоэксперт Константин Шутов также посоветовал пока не торопиться менять летние шины на зимние, особенно при шипованной резине.
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"Если резина не шипованная, то зимнюю вполне можно поставить, если резина шипованная - то лучше с этим не торопиться, пока средняя температура выше нуля. Если шипованную поставить, то все эти шипы на асфальте останутся. Потому что гололёда нет, и снега нет. Поэтому я бы не стал с этим сильно торопиться",- сказал РИА Новости Шутов.
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин также пояснил, что менять шины нужно, когда температура опускается ниже нуля и становится устойчивой. Однако в России невозможно дать общую рекомендацию - все зависит от регионального климата.
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"В такой стране, как Россия, температура совершенно разная: на юге может быть плюс 30, на севере минус 30. Поэтому все нужно решать в зависимости от конкретной погоды, от конкретной обстановки... Но самый главный принцип: надо понимать, что летняя резина при минусовой температуре ведет себя очень плохо. То есть опустилась температура ниже нуля - будьте любезны на зимнюю переходить",- заключил Травин.
 
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Константин ШутовЕвгений ТишковецВиктор ТравинМоскваОбщество
 
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