https://ria.ru/20201019/mashiny-1580487231.html

Автоэксперты не советуют москвичам "переобувать" машины на этой неделе

Жителям Москвы и Подмосковья пока не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, несмотря на небольшие заморозки, считают опрощенные РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:38

2020-10-19T14:38

2020-10-19T14:38

константин шутов

евгений тишковец

виктор травин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Жителям Москвы и Подмосковья пока не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, несмотря на небольшие заморозки, считают опрощенные РИА Новости автоэксперты, которые считают, что у автовладельцев есть в запасе "неделька-другая" до наступления средней температуры ниже нуля.Ранее ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">Фобос</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a> рассказал РИА Новости, что первая половина недели в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет холодной, с ночными заморозками, местами будет идти мокрый снег с дождём.Однако эксперт подчеркнул, что время для смены автомобильной резины меняется год от года, поэтому необходимо следить за погодой.Автоэксперт <a href="http://ria.ru/person_konstantin-shutov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Шутов</a> также посоветовал пока не торопиться менять летние шины на зимние, особенно при шипованной резине.Президент коллегии правовой защиты автовладельцев <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Travin/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Травин</a> также пояснил, что менять шины нужно, когда температура опускается ниже нуля и становится устойчивой. Однако в России невозможно дать общую рекомендацию - все зависит от регионального климата.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/rezina-1577935636.html

https://ria.ru/20201017/sneg-1580317161.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин шутов, евгений тишковец, виктор травин, москва, общество